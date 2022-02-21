實現老有所養 安養信託助獨居者安享晚年

《禮記・禮運篇》中孔子提到「老有所養」是理想社會一項目標，然而，現代化社會，家庭結構大大改變，根據內政部統計，台灣109年度獨居老人高達4.2萬人，他們極需社會提供溫暖的協助。社福機構無子西瓜基金會所服務的長者就有一位高齡82歲陳媽媽，在其兒子突然去世後，因安養信託機制讓她重拾生活溫馨。

陳媽媽育有一子，先生原是位軍人，退休後即與陳媽媽加入天主教會，結交許多教友並常常參與教會舉辦的活動，讓退休生活更加充實。民國80年左右先生過世，兒子為照顧母親，回來與其同住並帶著陳媽媽參與教會舉辦的活動，母子相依為命。

陳媽媽兒子白天在超商服務並擔任店長一職，表現優良一直受公司肯定與重用，在不影響工作下，他仍利用時間盡心盡力陪伴、照顧母親，由於母親身體尚可，也積極帶著她遊山玩水，希望讓母親過著開心生活。直至有一天，陳媽媽的兒子在公司忽然覺得身體不適暈倒，立即被送往醫院就診，但不幸因心肌梗塞，當日即撒手人寰，讓陳媽媽措手不及。

由於陳媽媽單身一人，加上年事已高，行動不如以往方便，且已無子嗣及其他親人，無人可以協助處理其兒子離世後安葬及留下的資產存款500萬元及不動產(市值千萬元)，更面臨生活照顧等問題。藉由教友與無子西瓜基金會協助，幫陳媽媽找到一處專業的安養機構，照顧其生活起居，並透過安養信託機制，委託臺灣中小企業銀行規劃信託架構，並由無子西瓜基金會擔任監察人，定期支付照顧陳媽媽所需的安養費用，給予陳媽媽心包含醫療支出在內的全方位照顧，也在安養機構有同儕相伴，再度感受生活溫馨、充滿家的味道，讓陳媽媽能在互助的支持系統下安養終老，無憂無慮安享晚年。

臺灣企銀除了關注安養照護外，過去也一直推動銀髮居住安全，結合都更危老專業團隊，整合性規劃服務，亦藉由信託機制與身心障礙養護機構進行跨業結盟，透過信託串連照護、醫療、餐飲、復健等異業服務，建立多元資源，打造「陽光養護生活圈」，使高齡者及身心障礙者晚年人生完美無憂。