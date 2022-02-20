山海屯扶輪社做公益　舉辦「打造一個家讓愛延續」音樂會

為了讓米可少年們在家園內也享有與一般家庭一樣的生活，穩定、安全、友善的環境中成長，給這群少年一個接納他們的家，台中山海屯扶輪社偕豐原扶輪社暨溫森錦董事長及元大牙醫診所，舉辦了一場「打造一個家，讓愛延續」音樂饗宴，以售票音樂會的方式，將售票所得捐贈30萬元給「財團法人天主教瑪利亞方濟各傳教女修會附設私立米可之家」。

音樂會的呈現，由台中市交響樂團協辦，特邀王熒郁老師聲樂獨唱、博屋瑪小學合唱團口簧琴表演–彈「琴」說愛、周尚樺老師弦樂四重奏及節韻樂團&佛朗明哥舞的精彩演出，提供一個舞台讓小學生表演的機會，更讓社會有愛善心人士一同種下善的種子，雙重社服意義，讓米可這群少年一個接納他們的家。

台中山海屯扶輪社社長蔡寶鳯表示，承蒙諸多扶輪前輩，良師益友教導，身體力行來作社會公益服務，深感能伸出援手幫助別人是種福份，也是榮譽。感謝社友們及各位嘉賓的支持，透過音樂會傳遞愛及幸福，期待用悠揚的樂音團結溫暖大家，一起手牽手做公益，讓愛延續。

財團法人天主教瑪利亞方濟各傳教女修會附設私立米可之家 創立於2006年9月，至今已成立16 年，是由天主教瑪利亞方濟各傳教女修會的修女們，為了要提供一群失依少年有個溫暖所在，並抱持著聖經的：壓傷的蘆葦不折斷，將熄的燈心不吹滅。來成立米可之家。 米可之家是臺灣第一所以高中為主培養青少年獨立自主的中途之家，專為服務家庭失功能、行為偏差之男性高中青少年，他們皆來自失功能或破碎家庭(家遭變故、單親、隔代教養、遺棄、疏忽、失依、家暴、性侵害等) ，米可之家提供類家庭的中、長期住宿型安置服務。