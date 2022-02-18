鄭宏輝：支持2022大新竹合併升格

呼籲政治人物放下選舉算計 以新竹發展為優先考量

2月下旬立院即將開議，「地方制度法修正案」能否在這個會期通關，將會是2022年大新竹合併升格的關鍵。新竹市長林智堅宣布成立大新竹升格專案辦公室，民進黨總召柯建銘也積極奔走，政院顧問鄭宏輝更在今日搶先掛上看版。新竹鐵三角齊出動，全力支持2022年大新竹合併升格。

鄭宏輝表示，新竹市有絕佳條件可以成為台灣的科技首都，我們作為護國城市，更該具備宏觀的城市發展願景，大新竹合併升格會是攸關台灣經濟、建設和產業佈局的關鍵一步。

鄭宏輝說，他與柯建銘總召、林智堅市長組成新竹鐵三角，如今換上三人組的合照看板，是想告訴所有關心新竹市的市民朋友，我們對新竹城市建設的發展，不會因為一場選舉結束就消失，為了讓新竹更好，我們支持2022大新竹合併升格！

鄭宏輝質疑，讓大新竹、讓自己的故鄉更有競爭力、有更多經費可以投入地方建設，誰在反對？相信每個在這塊土地上生活的市民，都希望新竹能夠改變，變的越來越好。

鄭宏輝再度表示，新竹的長治久安不是靠著「快閃新竹」就能一步到位，只忙著選舉算計，不如多聽聽市民的聲音，多為台灣、為新竹算計！全力支持2022大新竹合併升格 ！