第16屆高屏地區傑出經理獎名單揭曉 評審嚴謹獲獎實至名歸

社團法人高雄市企業經理協進會主辦第16屆高屏地區傑出經理獎及第14屆高屏地區特殊貢獻獎選拔，主辦單位理事長吳榮富協同選拔委員會主委郭清寶及執行長黃森煌完成選拔工作並揭曉得獎名單，計有義聯集團新泉營造公司董事長吳榮男等17人獲傑出經理獎，財團法人陳啟川先生文教基金會董事長陳田圃獲特殊貢獻獎。

傑出經理獎評審過程極其嚴謹，脫穎而出獲獎者實至名歸。由高雄市政府經濟發展局、屏東縣政府、經濟部南區聯合服務中心、社團法人中華民國企業經理協進會指導，及產官學界等審查委員初審訪視、複選，最後由決審委員高雄市經發局副局長高鎮遠、經濟部南區聯合服務中心主任林進添、金屬工業研究發展中心董事長林仁益、皇苑建設董事長郭敏能、高雄師範大學校長吳連賞、正修科技大學校長龔瑞璋、義守大學副校長李樑堅等七位，共同評選出含括企劃、行銷、生產、財務、研發、人資、資訊、文創、法務及總經理等十大類別17位傑出經理獎得主。

得獎者傑出表現及企業社會責任展現令人刮目相看

主辦單位理事長吳榮富表示，高屏地區有著許多默默耕耘與付出的在地企業，面對產業結構轉型、勞動新制調適、新南向政策、中美貿易戰等許多關注的議題，挑戰不斷，然而這些企業主長期努力，使得在地產業發展能夠有不斷茁壯展現。本屆得獎者優異傑出表現以及企業社會責任展現，都令人刮目相看。傑出經理獎迄今邁入第16屆，已選出233位傑出經理獎及13位特殊貢獻獎得主。

選拔委員會執行長黃森煌說明，為強化高屏地區企業優質經理人才，主辦單位每年投入許多人力與資源，策劃高優質傑出經理選拔及頒獎表揚活動，本屆頒獎典禮，將於今年擇期假漢來飯店巨蛋會館盛大舉行。此次頒獎典禮也將產業創新與企業責任導入活動當中，將有得獎者進行企業交流與得獎分享，讓頒獎盛會與企業能量一同震撼、一起感動。

陳啟川先生文教基金會董事長陳田圃獲特殊貢獻獎

榮獲特殊貢獻獎的陳田圃先生，現任陳啟川先生文教基金會董事長，秉持著父親陳啟川先生「取之於社會，用之於社會」的理念，對於文化、教育、藝術、體育及照顧弱勢方面極為重視，多年來致力推廣文化教育、藝文展演、體育等各項活動，傳承陳啟川先生之仁愛風範並具體實踐其熱心公益理念，積極推動各項會務(包括學術專題研究及優秀清寒學生之獎助、文教公益事業等)，三十年多來成果豐碩，惠及無數團體及弱勢族群，受各界好評。除此，陳田圃董事長對於自然生態保育亦是非常重視，早年在台灣生態保育意識尚未普及的時候，他與志同道合的鳥友一同草創「高雄市野鳥保育協會」與「高雄市自然生態保育協會」並擔任創會會長，以「欣賞、研究、保育」為宗旨，從野生鳥類、動物及自然生態的欣賞研究，擴大到物種與棲息地環境的保育、復育為目標，並加強自然生態保育觀念的推廣宣導，為台灣的自然生態環境保育盡心盡力。

本屆傑出經理獎得獎類別，企劃經理類有鄉邦建築公司董事長翁邦銘、南陽實業高屏分公司總經理黃文助、瑞得林國際公司董事長陳冠廷；行銷經理類有葳林旅行社董事長何睿杰、永明秀農產公司總經理邱健盟；生產經理類有勝樺科技公司總經理林清源、奇賓機械公司總經理蘇金樹；財務經理類有威盛保險經紀人公司總監黃玉凌；研發經理類有清展科技公司研發課長林丁輝、彬騰企業公司副總經理張志榮、龍達化妝品公司執行長陳艿葳；人資經理類有路易莎楨楨商行執行長鍾楨蓉、百聯國際公司執行長鄭勝次；法務經理類有詮信國際法律事務所主持律師沈宗興、詠智聯合律師事務所執行長張謝家家；總經理類有義聯集團新泉營造公司董事長吳榮男、綠化環保工程公司總經理陳俊銘。