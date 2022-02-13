馬祖國際藝術島 台灣第一個跳島藝術慶典

於2/12-4/10 登場 41組創作團隊與在地共創 呈現出深厚島嶼精髓

由連江縣政府及文化總會共同策劃的首屆「馬祖國際藝術島」，於2月12日正式開展，縣長劉增應、副會長鄭麗君手持藝術島專屬護照及藝術特刊，邀請國人一起登島，體驗台灣第一個跳島藝術慶典。首屆藝術島透過8個策展計畫，邀請了41組跨領域團隊與在地共創，在四鄉五島帶來39件作品及3個空間策展，國人可以深入軍事據點及坑道，走訪閩東建築、聚落、廟宇與軍事營區，也可以看見多位知名建築師在馬祖打造建築景觀，是一場生活感十足，揉合多元想像的藝術策展，

連江縣長劉增應表示，「馬祖國際藝術島」是台灣首個以10年為願景的藝術行動，也是帶動縣政文化治理的新模式，更是讓馬祖被大家看見的機會。他聽到有登島創作的藝術家笑說，來馬祖創作，有如來島當兵兩年，讓他十分感動，非常感謝眾多策展人、藝術家、建築師等專業人士，在資源並不充裕的馬祖，積極參與計畫及創作，也感謝在地團體、行政機關在各方面的付出，更謝謝遠道而來的志工朋友，因為有大家、的熱情投入，才能讓首屆藝術島順利展開。

文化總會鄭麗君副會長表示，認識一個文化最好的方式，就是走入現場，品嚐在地食物、參與在地文化節慶、感受在地的生活脈動。馬祖擁有得天獨厚的文化內涵，包括史前文化、海洋文化、戰地文化、老酒紅等獨特的飲食文化，加上特殊的天然美景，以「既傳承又創新、既在地又國際」的藝術島作為媒介，讓大家重新認識馬祖。文化是流動、不斷生長的有機體，所謂的「開罈香百里、洗甕醉千家」，正呼應「島嶼釀」的策展主軸，讓我們一起保存、再造與共創獨一無二的馬祖文化。

馬祖國際藝術島吳漢中總策劃表示，馬祖過去30年來有許多重要的文化運動，都是島外各方專業與島上不同世代居民協作下的成果，所以這次藝術島以風土交會的概念切入，作為本次藝術島策劃的起點，邀請國內外知名的策展人、建築師、藝術家登島與在地交流，從島嶼的人事物出發，創作出只有馬祖才能看見的藝術作品。

藝術家陳飛豪作品《水流之神》，讓坑道一秒變身電影院。圖/馬祖國際藝術島提供

馬祖是全世界軍事坑道最密集的島嶼，由策展人林怡華策劃的《地下工事》，邀請大家走入坑道欣賞藝術作品，感受坑道內生活的不易。在坑道最深處，則有藝術家陳飛豪帶來的作品《水流之神》，讓坑道一秒變身電影院。此外，在南竿山隴排練場（舊中山堂），由藝術家劉致宏創作的《漁火》，採集南竿島上的沙，親手灑出1500條黃魚，再現東引與東莒兩座燈塔的閃爍訊號，述說早期漁民「聽音辨位」尋找魚群特殊文化。

在53軍事據點，由策展人陳宣誠、協同策展人廖億美策劃的《傾聽島嶼的聲音》，也結合軍事場景特色與絕美海景，帶來9件現地創作的作品。如共感地景團隊的《折射島》作品，位於海角如鋼琴造型的據點建築上，隨著日光變化，折射出周遭的不同風景；走進據點建築內，由王文心帶來的作品《拜訪瓊麻2》，坑道內都是水的記憶出發，她以水為媒介，打造大面積的反射裝置來捕捉週遭的景觀，成為另類觀看據點的方式。

在53軍事據點，由策展人陳宣誠、協同策展人廖億美策劃的《傾聽島嶼的聲音》，作品結合軍事場景特色與絕美海景。圖/馬祖國際藝術島提供

由策展人黃鼎堯、陳泳翰策劃的《迴島嶼吧》，以藝術行動、飲食體驗促進島嶼交流對話，其中位於東莒白馬尊王廟前，由吳其錚及團隊創作的《犬島海馬－土擺暝》，從馬祖的特色信仰擺暝文化出發，打造出犬馬造型的土偶，分別象徵東莒（舊名東犬）及白馬尊王，造型精細的土偶，除了是答謝眾神保佑的聖獸，更帶有東莒在地的傳說故事，值得細細觀看。策展人也透過《島嶼味蕾實驗室》及《島人廚房》計畫，從在地食材出發，在南竿及東莒帶來結合島嶼故事的限量美味料理，成為藝術島最搶手的餐食。

還有從光電出發，書寫島上風土人情的《島嶼生息》、由藝術家與四鄉五島學童攜手共創的在地作品《風塔》、從建築敘事出發的《 一幅完成中的風景》、《當代建築選件》、《戰地轉身・轉譯再生》等計畫，涵蓋藝術家創作、居民共創、動態展演、建築計畫、歷史空間轉譯、教育計畫等面向，用藝術手法呈現不同切面，將馬祖久經時光醞釀的深厚底蘊讓世人看見，邀請各界登島欣賞。

為讓更多民眾透過味蕾認識馬祖，馬祖國際藝術島也特別與全家便利商店合作，共同開發並推廣馬祖的美味，帶來風味獨具的Let’s Café「老酒風味拿鐵」。微甜的口感搭配老酒的溫潤香氣，成為寒冷冬天裡最暖心的飲品。2月12日起，在馬祖的全家四間店舖就能搶先品嚐到這款「老酒風味拿鐵」，並冷熱飲同步開賣！同時配合活動開跑，馬祖國際藝術島與全家將陸續於全台全家店舖推出多款馬祖風味特色商品，敬請期待一起以味蕾品味馬祖的美好。

馬祖國際藝術島為中華文化總會及連江縣政府共同主辦，文化部、交通部、交通部觀光局、國家發展委員會、陳雪生立委辦公室、連江縣議會共同指導，交通部觀光局馬祖國家風景區管理處、陸軍馬祖防衛指揮部協辦，首屆以「島嶼釀」為策展主軸，吳漢中擔任總策劃，將於2022年2月12日至4月10日在四鄉五島展開，預計將有8個計畫、39件作品、3個空間策展、41位藝術團隊與在地共同創作。此外，登島必備的藝術島護照及藝術特刊現正發行中，只要在機場、碼頭及遊客中心皆可免費索取，數量有限，可多加運用。

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