白河水庫蓄水有成 防洪防淤隧道工程表現亮眼

白河水庫在民國54年6月完工，水庫總庫容為2,509萬立方公尺，具有灌溉、防洪、給水及觀光等多目標功能，於106年11月施測總庫容僅餘1,018萬立方公尺，為改善白河水庫嚴重淤積問題，農田水利署嘉南管理處每年都利用枯水期辦理空庫清淤工作，本次百年大旱期間，水利署為擴大推動水庫清淤，指派第五河川局協助嘉南管理處加速辦理水庫庫底清淤，110年上半年總計清淤已超過100萬立方公尺，於11月再施測總庫容為1,307萬立方公尺，水庫容量已明顯提升，後續目標為118年庫容恢復到2,000萬立方公尺。

為提升清淤效率，水利署108年已完成「白河水庫防洪防淤隧道工程」，該工程於庫區設置底孔排砂設施總長584公尺，汛期時進行水力排淤，有效降低水庫淤積進而延長水庫壽命。因隧道地質條件不佳岩盤強度低，施工風險及挑戰性極高，施工期間在機關及工程團隊共同努力下順利完成，亦獲頒「優良隧道工程獎」，對水利署及工程團隊是最大的鼓勵與肯定。

另為加速恢復庫容、降低缺水風險及提昇防洪功能，水利署已持續推動前瞻基礎建設-「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」，積極辦理水庫清淤及繞庫防淤工程等工作。(以上資料由經濟部水利署提供)