南一中百年校慶辦「再續錢緣」特展 限定款幣吸睛

臺南一中迎接百年校慶，師生結合「博物館學」舉辦「再續錢緣」文物特展，於12月14日上午舉辦開幕儀式，在該校校長廖財固陪同下，校友立法委員林俊憲、臺南市校友總會理事長王建章，家長會會長施懿修等多位校友和師生見證下溫馨揭幕，活動至23日止，平日開放民眾免費參觀。

南一中師生為歡慶與呼應百年校慶，該展融入百元貨幣主題巧思，展出100個國家的百元貨幣，還有與該校創建同年的百元硬幣，發行於大正11年（西元1922年），已有百歲歷史，十分珍貴。

壓幣機製作南一中限定紀念幣吸睛

該展現場設置時下很夯的手動壓幣機，有百年校慶吉祥物、小禮堂、紅樓等三款限定圖樣，只有到南一中才能收集的創校百年校慶紀念幣，讓學生和參觀者可投錢幣，親自動手製作收集，具紀念收藏的趣味。

廖財固指出，南一中走過一世紀悠久的歷史，校園文物不少來自歷任老師慷慨捐獻，使典藏文物相當豐富精彩。「再續錢緣」文物特展，由師生將竹園文物館典藏超過四千件的貨幣作系統整理後取其精品，呈現古今中外貨幣大集合，分成十大展區、三大活動、三個拍照點。

臺南一中師長與校友齊聚為校慶系列活動特展溫馨揭幕。圖/由臺南一中提供

該展除展出貨幣知識外，也教育參觀者如何正確使用金錢，師生用心現場搭建一座監獄造景，提醒如誤用或濫用金錢，可能導致觸法被關進監獄，具教育與警惕意義。

南一中「再續錢緣」文物特展，為該校師生「博物館學」課程合力完成的成果展現；該課程榮獲107年度全國教學卓越金質獎，是南一中的金牌課程。

該策展團隊由南一中老師們包括董怡君、謝承霖、陳建宏、莊淑如、黃逸民等人，組成跨學科團隊開設「博物館學」，帶領戴奕安、李原熏、黃雋晰等多位學生探究與實作，並與「臺灣歷史博物館」、「奇美博物館」合作，充分結合學科知識與臺南博物館資源。

該展展期從2021年12月14日至23日止，早上8點半至下午4點，地點於臺南一中小禮堂，平日亦開放民眾採實聯制免費參觀。更多南一中百年校慶資訊，可校慶官網查詢，網址：www.tnfsh.tn.edu.tw/anniversary/。