童振源：「反萊豬公投案」破壞臺美經貿關係

僑務委員會委員長童振源日前於臉書上針對「反萊豬公投案」表示，今年11月台灣出口再創歷年單月新高，達到415.8億美元，增長30.2%；已經連續17個月正成長，而且今年前11個月累計增長30.0%。這些貿易增長都是全民打拼的成果，但也是友善的國際貿易環境才能締造的成果。然而，「反萊豬公投案」將會破壞良善互動的臺美經貿關係，也會阻礙臺灣走向世界與維持經濟榮景。

首先，所謂「萊豬」不安全是一個假議題，正常食用萊豬是安全的。簡單說有三個原因：第一、參考國際食品法典委員會（CODEX）的國際標準與考量國人的飲食習慣，衛生福利部食品藥物管理署制定比國際標準更嚴格的萊劑殘留標準，以維護國人的健康；第二、109個開放美國萊豬進口國家/地區的人民食用萊豬多年，都沒有發生任何一件食品安全案例；第三、台灣開放萊牛進口已經九年，國人喜歡食用美牛，去年每人平均每年食用美牛為2.7公斤，沒有發生任何一件食品安全案例；相較之下，國人偏好食用國產豬肉，過去多年國人食用美豬每人每年都不超過0.7公斤，只有美牛的四分之一，國人食用萊豬的數量會遠低於萊牛，更不會發生健康問題。

在十一月中旬，世界臺商非常關切反萊豬公投可能影響臺灣對外經貿關係，也會衝擊到臺商在世界各地經營的商業利益，因此僑委會邀請所有僑居在利害相關國家的臺商領袖舉行視訊會議，包括世界臺灣商會聯合總會總會長及秘書長、北美洲臺灣商會聯合總會總會長，還包括開放萊豬進口的所有跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的11個會員國臺商總會長，以及所屬的中南美洲、亞洲、大洋洲等各洲臺灣商會聯合總會總會長。

每一位世界臺商總會長及家人都在美國萊豬產地或有進口萊豬的國家，都食用包括萊豬在內的美豬多年。在會議中，大家從各國國情角度與個人親身經驗充分表達意見，共識非常一致：萊豬進口應該遵守國際標準，不會有健康疑慮，他們食用包括萊豬在內的美豬多年，都沒有發生任何食用萊豬造成當地民眾健康的問題。

不僅如此，南加州27個台灣人社團、北美洲臺灣人教授協會、邁阿密臺灣商會、南佛州臺灣同鄉會、奧斯汀臺灣商會、全美台灣同鄉會等57個臺美人團體、大紐約地區臺灣人社團聯合會、加州南灣臺灣人社團等等，臺美人都以自身多年食用美豬經驗說明，食用萊豬沒有健康疑慮。至今，僑委會沒有聽過任何一位在美國生活的僑胞表示食用美豬有發生健康問題或疑慮。

「反萊豬公投」真正的衝擊將是臺灣的對外貿易關係。今年臺灣的旺盛出口是帶動臺灣經濟增長預期達到6.09%的關鍵動能，也是臺灣民眾就業與薪資增長的重要來源。美國是臺灣的第二大貿易夥伴，今年前11個月臺美貿易總額超過952億美元；特別是，臺灣對美國出口總額超過598億美元，較去年同期成長30.1%。如果「反萊豬公投」通過，將會嚴重傷害臺灣國家信譽與臺美經貿關係，重創臺灣對外貿易的生命線，也會重創臺美互信與親善關係，甚至讓臺美關係全面性倒退。

過去臺灣要與美國進行高階官員經濟對話並不容易，更不用說要達成重要經貿協定。從1995年以後，臺灣與美國斷斷續續維持局長級及次長級的臺美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）對話，但是因為臺灣不開放萊豬進口讓臺美TIFA對話中斷多年，更遑論要針對臺美貿易與投資協議進行談判或達成協議。

去年八月底，蔡總統宣布要開放美國萊豬進口之後，臺灣與美國在去年十一月便史無前例啟動臺美第一屆「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），分別由行政院鄧振中政委與美國國務院次卿柯拉克擔綱對話。今年11月再舉行第二屆EPPD，經濟部長王美花及科技部長吳政忠與美方國務院次卿費南德茲擔綱對話，延續高階官員對話層級。

今年六月，睽違五年的臺美TIFA對話終於恢復，針對智慧財產權、供應鏈、醫療器材、數位貿易、貿易便捷化、金融、農業、數位貿易、環境、勞工以及國際合作等議題進行相當廣泛討論。今年十二月，經濟部長王美花與美國商務部長雷蒙多進行第一次部長級官員經貿會議，討論臺美在加強供應鏈韌性及持續拓展雙向貿易與投資合作，雙方同意建立臺美「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC），以促進雙邊貿易、投資擴展及產業合作。

上述史無前例、快速進展的臺美經貿對話與建立互動架構都是在臺灣去年八月開放萊豬進口之後發生。如果「反萊豬公投」通過，臺美經貿關係豈有不倒退的道理？相信答案很清楚，如果「反萊豬公投」通過，臺美經貿關係會倒退，甚至因為臺灣不遵受國際標準、違反公平開放美國萊豬進口的承諾，可能會進一步衝擊到美國與臺灣全面關係發展，必然嚴重衝擊到臺灣的整體國家利益與戰略安全。

第三，臺灣要走向世界，參與CPTPP至關重要。參與CPTPP的11個經濟體佔全球GDP的13%、貿易總額的15%。這些經濟體都是臺灣的重要貿易夥伴，在2020年時佔我國貿易總額24.3%。CPTPP是符合臺灣整體產業利益的高標準貿易協定，而且中國尚未加入，有助於臺灣掌握關鍵時機遊說各國支持臺灣加入CPTPP。如果中國先台灣加入CPTPP，恐怕臺灣再也沒有機會參與亞太地區的大型自由貿易協定。

根據CPTPP協定第七章「食品衛生安全及動植物防疫檢疫」，第7.9條第2項規定要求各會員國「應確保其食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施遵循相關國際標準、準則或建議」。當CPTPP所有會員國都遵守CODEX國際標準開放美國萊豬進口，而臺灣卻不開放美國萊豬進口，CPTPP會員國會認同與相信臺灣會遵守其他國際標準，而同意臺灣加入CPTPP嗎？相信答案很清楚，臺灣不遵守國際標準開放美國萊豬進口，必然會阻礙臺灣爭取CPTPP會員國的認同與支持。

其次，美國不是CPTPP的成員國，臺灣反對萊豬進口，當然美國無法直接反對臺灣加入CPTPP，但是美國對CPTPP的成員國有很大影響力，應該會遊說其他會員國不要支持臺灣加入CPTPP，或至少不會協助臺灣遊說美國友邦支持臺灣加入CPTPP。

正因為如此，在上述僑委會與世界臺商領袖13位總會長的視訊會上，他們都齊聲表達臺灣加入CPTPP對於臺灣對外貿易與臺商在海外經營非常關鍵，也都認為如果臺灣不准美國萊豬進口，將阻礙臺灣加入CPTPP。