南一中百年校慶 發出「一中家族」召集令

文/翁婉茹

臺南一中歡慶創校百年，系列活動陸續展開，校方訂於本周四(16日)舉行「校慶運動會暨千人排字活動」，將為百年校慶系列活動再掀高潮。其中，「三代一中人、一中家族」召集令，報名進入尾聲，符合資格者皆予公開表揚，12月31日前截止受理。

南一中祕書林皇德表示，根據校友會資料統計，該校創校百年約有七萬名的畢業校友，發展足跡遍及世界各地，在各行各業發光發熱。百年校慶是該校發展史上的重要里程碑，因此特別徵集一家「三代(含)以上直系親屬」或「三等親以內家族」的南一中校友，於明(111)年4月16日返校參加「百年校慶慶祝大會」，共同見證母校的百年輝煌。

林皇德說，為彰顯校友對母校的貢獻，百年校慶「三代一中人」徵集活動，只要三代(含)以上之直系家族成員（如：內外祖父、父母、子女) 曾就讀者，經校方查核符合資格者，不限組數，將於明年(111)慶祝大會公開頒贈百年校慶紀念獎牌表揚，並致贈百年校慶紀念特刊一套。

臺南一中發出「三代一中人、一中家族」召集令，彰顯校友貢獻。 圖/臺南一中提供

還有「一中家族」大徵集，凡符合三等親以內（含一等親、二等親及三等親），曾於該校就讀人數合計達五人（含）以上者，即可報名。將錄取報名者中就讀最多人數的「一中家族」，同樣於慶祝大會公開表揚。

此外，為協助改善校園教學環境的軟硬體及籌辦慶祝大會所需經費，由南一中校友總會發起的募款活動，也如火如荼進行中；南一中校友總會理事長吳榮彬表示，歡迎校友慷慨解囊、共襄盛舉。

南一中百年校慶官網：www.tnfsh.tn.edu.tw/anniversary/。

南一中校友總會：https://www.alumni-rocntfshs.org.tw/。

「三代一中人、一中家族」報名電話：(06)237-1206#101 林皇德秘書