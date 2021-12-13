友友錦祿教育基金會30周年慶　張氏昆仲長期投入公益關懷故鄉扶助弱勢

友友錦祿教育基金會日前在創辦人故鄉的嘉義過溝國中舉辦30週年慶祝系列活動，包括基金會創辦人張順興、張永義、張鴻熙三兄弟，董事、多所學校校長、基金會長培學生、家長、地方人士、感恩戶等共同參與。張氏昆仲為高雄知名建商經營者，30年來傳承雙親默默行善計投入了8000萬元，並透過「長期培育計畫」全力扶助來自單親、隔代教養、經濟困難的偏鄉學童。

友友錦祿教育基金會30週年慶祝系列活動包括「錦祿家族聯誼活動」、「地方教育發展研討會」、「感恩戶禮金發放」等。「錦祿家族聯誼活動」邀請過溝、忠和、布袋、東榮、大吉、義竹、民和、朴子國中等校校長、主任及本會長期培育的學生，藉由世界咖啡館的分組座談形式分享孩子內心深處的願望和想法。「地方教育發展研討會」則是邀請過溝地區里長、社區發展協會理事長、總幹事、鎮民代表、宮廟代表等地方人士，共同探討如何透過基金會「長期培育計畫」的資源，幫助有需要協助的故鄉子弟達成翻轉人生的目標。「感恩戶禮金發放」則是為了回饋故里，減輕感恩戶的經濟負擔，特別發放禮金，讓鄉親們得以在歲末之際，獲得所需資源過好年。

基金會創辦人張順興、張永義、張鴻熙三兄弟，目前分別是高雄知名建商友友建設總經理、友友建設董事長、以及南統建設董事長。他們自幼生長於淳樸的嘉義縣過溝鄉村，在父母樂善好施的影響下，時常心懷感恩、樂於助人。事業有成之餘，為紀念雙親，回饋故里，特別取先嚴張祿先生、先慈張謝水錦女士之名，於民國80年成立「錦祿文教基金會」。

當時在陳圳融恩師的建議下，透過錦祿獎學金，襄助學子就學，94年鄭招興校長規劃長培和晚自習、後續黃雪惠校長的提倡和推廣，直到96年為嘉惠更多需要幫助的學子，三兄弟共同出資一千萬，成立「財團法人友友錦祿教育基金會」傳承雙親善行，基金會每年營運經費約500萬，全數由三兄弟共同承擔，從不對外募款，30年來三兄弟已投注8千萬，用以推動教育工作。

由於過溝地處濱海，居民從事農漁工作，收入有限，不少孩子因家庭經濟困難，無法持續求學，張順興、張永義、張鴻熙三兄弟，不忍故鄉子弟面臨求學困境，希望藉由教育，提升孩子的能力，改善家裡生活，達成翻轉人生的目標。因此透過「長期培育計畫」全力扶助來自單親、隔代教養、經濟困難的偏鄉學童，自國中直到大學畢業，國中生每月補助3,000、高中生每月補助4,000、大學生每月補助6,000。幫助孩子不因家境困難而中斷學業，而每位長培的學生皆是「錦祿家族」的一員。

受友友錦祿教育基金會扶助的一位第二屆長培生表示，發現這次基金會真的很用心在策劃活動，透過近距離的互動，更深瞭解友友家族的使命。他說在與創辦人之一的張鴻熙對談中，張鴻熙爺爺所說的「將愛傳承下去，不一定要用金錢上的幫助，可以用行動去證明」，讓自己想幫助別人的信念更加明確，覺得自己現在力量雖然小，但是未來一定會將所學逐步貢獻社會。