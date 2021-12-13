舜鵬科技 奪20屆台中市金手獎

20屆台中市金手獎於上月5日選拔結果出爐，舜鵬科技角逐52家報名企業脫穎而出。舜鵬科技董事長王陳鵬領獎時表示，舜鵬科技自1994年成立以來已走過27個年頭，此刻感謝台中市政府肯定，更感謝全體員工的貢獻，一同拿下得來不易的獎項，舜鵬科技將以誠信為基礎，與員工、夥伴共同打造共榮共享的平台。

舜鵬科技原為母公司慶鴻機電控制器及線性馬達研發部門，看準國內工具機產業的控制器及線性馬達需求，於1994年將部門獨立出公司，憑藉多年累積的研發技術，除持續提供95%以上控制器及線性馬達給慶鴻機電，其高品質及技術自然不在話下，更希望能將這些年來的研發成果貢獻給台灣工具機產業，與相關產業做連結，創造出無限可能性。

受新冠肺炎肆虐全球，去年台灣工具機業者營收普遍大幅衰退，唯舜鵬科技持續努力不斷精進，近期研發出全新I系列控制器，主打「高穩定」、「高相容」、「高性能」三大優勢，採用高效率電源電路，降低本體內部溫度，提高電子元件穩定性，並考量使用者體驗，全新設計控制器外型，在螢幕及鍵盤的配置上一體化成型，結合全數位化驅動界面及I/O模組，可減少外界模組，降低各模組間的跨接線路。

其相容性方面則採用通用型脈波輸出介面，支援A/B、CW/CCW、PULSE/DIR等訊號，可相容市面上大多數伺服驅動器，也支援松下全數位驅動器，達到高解析度位置控制。並支援熱插拔USB隨身碟及FTP網路檔案傳輸，於加工資料間具有高效率之傳輸效果。

王陳鵬董事長特別指出，I系列之高性能為其性價比高的關鍵因素，其採用32bit高性能處理器、32位元軟體作業環境，支援剛性攻牙控制，符合高速攻牙加工機的應用需求。結合此三大優勢，有望發展出高附加價值特色的工具機，以提升台灣工具機的軟實力。

舜鵬科技除致力研發優良品質之工具機零配件之外，更落實企業社會責任，將人才視為公司的一塊餽寶，不僅將原慶鴻員工提升至舜鵬科技的股東，更希望所有績效及利潤讓全體員工一同共享，並投入一定利潤予慶鴻守義教育基金會，協助弱勢兒童透過教育翻轉未來，引領企業共同替社會達到該公司之共榮共享之理念，讓台灣整體工具機產業達到更上一層樓的境界。