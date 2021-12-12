國際獅子會300D2區高市鳳友獅子會捐贈民生醫院多功能呼吸器

近年來，長期依賴呼吸器照護的長者及病童，對於呼吸器需求急速增加，為了將防疫戰線建構成更完美的保護網並造福社會，國際獅子會300-D2區高雄市鳳友獅子會及國際獅子會300-D2區所屬各分會共同協助公益服務計畫捐贈多功能呼吸器(逾30萬元)予高雄市立民生醫院。

國際獅子會300-D2區高雄市鳳友獅子會表示，平時國際獅子會之會員在愛心捐贈及社會關懷上不落人後，更何況現在疫情期間能為社會服務，提供防疫物資及關懷弱勢將有限之愛心資源用在最需要的醫療照護方面，更是一件有意義且刻不容緩之事。，因此捐贈多功能呼吸器，俾利醫療的完善照護。

民生醫院顏家祺院長表示，多功能呼吸器是醫院常備的重要維生儀器，使用在呼吸衰竭的病患，當病者罹患某些疾病導致肺部的功能不足以應付呼吸換氧的需要，就得需要呼吸器的輔助。自疫情爆發以來，有許多民間公益社團、機構陸續發揮愛心，捐贈許多與防疫相關的物資。在疫情仍持續尚未消退的時刻，感謝國際獅子會300-D2區高雄市鳳友獅子會捐贈多功能呼吸器，用行動支持防疫工作。讓需要多功能呼吸器照護的病患，仍能感受到獅友們關懷之暖流。