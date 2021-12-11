首屆「打開新竹」活動登場！創辦人鄭宏輝：提升新竹城市光榮感

2021年「打開新竹」活動於(12/11)及(12/12)正式登場，活動限時開放48小時，民眾把握機會欣賞建築之美、一窺護國城市科技與人文場域。鄭宏輝表示，開放首日吸引眾多民眾前往各個開放點，帶動城市深度文化探索、成功推動新竹市文創與觀光活動。

鄭宏輝分享，打開新竹活動成功為新竹宣傳、打開科技城市的豐富藝術人文底蘊，其他縣市的朋友會特地詢問活動內容外，就連許多新竹人也驚呼：「原來新竹有這麼多有趣的地方！」鄭宏輝表示，民眾聽到打開新竹活動願景後，紛紛介紹更多「新竹口袋秘境」想讓打開新竹團隊洽談開放，鄭宏輝笑說，這就是新竹人可愛與熱情的地方，大大提升新竹人的城市光榮感。

鄭宏輝表示「打開新竹」帶動民眾參與城市深度文化探索、成功推動新竹市文創與觀光。圖/鄭宏輝辦公室提供

鄭宏輝表示，「打開新竹」是為期3年的城市活動，2021年是打開新竹活動舉辦的第一年，之後也會持續舉辦。首屆共計打開67個開放點、錄取超過400名志工，並釋出6000個名額讓民眾報名預約，報名名額全數秒殺額滿，也傳出搶票需求、開放點緊急加開現場排隊候補。鄭宏輝也說， 熱門開放點像是國家重力基準站，現場滿滿排隊人潮，還有不少爸爸媽媽推著嬰兒車帶孩子一探究竟！

12/11「打開新竹」活動首日吸引許多民眾前往國家重力基準站參觀。圖/鄭宏輝辦公室提供

鄭宏輝提到，活動開辦首日，打開新竹團隊更是全力以赴，國立陽明交通大學建築研究所許倍銜教授帶領學生團隊支援空間策展，中華大學林冠文教授和同學們在總部坐鎮調配百位志工，自己則協調各開放點為打開新竹活動曝光推廣，打開台灣護國城市，像是國家太空中心、竹科污水處理廠和食品研究所等中央機構。鄭宏輝也說，「打開新竹」活動有助於凝聚城市光榮感，團隊、空間主理人、志工和參與民眾，打開新竹科技力、文化力、創造力，歡迎大家來參加，共譜「新竹學」！