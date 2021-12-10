2021節能標竿獎 金獎 — 科工館 讓節能變成科學

節能減碳是科工館長期關注的項目，館長陳訓祥表示，希望藉由科技生活化、生活科技化的概念，讓民眾了解到節能減碳是世界發展趨勢，科工館於104年通過ISO 50001能源管理系統國際驗證，透過建置能源基線、行動計畫及設備績效指標，持續降低能源使用。在服務人數不減的情況下，109年EUI（單位面積能耗）相較於107年下降20％，節能成效豐碩。

陳訓祥指出，科工館經由大數據分析上萬筆用電資料，並逐年提出改善措施，累積豐富實務經驗與成果。館內推動多項節能措施，包括採用高效率冰水主機及汰換儲冰主機進行空調系統化節能改善；採用LED高效率節能燈具，並透過數值模擬分析評估照度情況，電梯改用永磁無齒輪式馬達，並加裝電力回升系統。同時，執行資訊綠機房計畫，設置冷熱通道，有效降低機房用電，透過電力監控管理系統，發掘節能改善空間，年平均節電率可達4.62％。

科工館能源管理員吳清雲表示，推動節能減碳最大動能來自於機構的決心以及館長的支持，同仁積極提出各種節能的想法與措施，逐步完成節能改善的計畫。此外，館內也透過電子郵件，主動提醒下班忘記關電腦的同仁，引領館內同仁落實節能行動，養成節電的好習慣。除了科學節能外，與經濟部能源局合作建置的「樂活節能屋」亦是推動家庭節能的重要平台，透過節能志工的導覽服務，以及教具體驗，讓民眾了解生活中各項節能方法，擴大科工館社會教育功能，節能是一門科學，推動節能不只是自己做，還要教導大家一起做到。

重點節能措施

空調系統更新及優化運轉模式： 儲冰系統汰換為高效率冰水主機，並進行系統化節能改善，空調系統操控運轉優化，提升空調運轉功效，有效降低空調用電。

儲冰系統汰換為高效率冰水主機，並進行系統化節能改善，空調系統操控運轉優化，提升空調運轉功效，有效降低空調用電。 建置綠色機房： 執行資訊綠機房計畫，停用及汰換老舊資訊設備，進行機櫃空間冷房規劃，集中設備 ，設置冷熱通道， 有效降低機房用電。

執行資訊綠機房計畫，停用及汰換老舊資訊設備，進行機櫃空間冷房規劃，集中設備 有效降低機房用電。 電力及動力節能： 電梯傳統感應馬達減速機汰換為永磁無齒輪式；變壓器負載整併，停用展廳E盤變壓器，提升電能使用效率。

電梯傳統感應馬達減速機汰換為永磁無齒輪式；變壓器負載整併，停用展廳E盤變壓器，提升電能使用效率。 能源動態管理：裝設數位電表與電力監控管理系統，動態管理用能現況，每年平均可節電4.62%。

節能減碳成效：