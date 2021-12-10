2021節能標竿獎 金獎 — 大同大園廠 省電一把罩

大同公司創立至今，主張「開發建設而不破壞環境、成長繁榮而不污染地球」的精神，將公司營運造成的環境衝擊降到最低，同時也積極推動節能減碳工作，導入 ISO 50001 能源管理系統，發掘各廠區內節能潛力，並提出改善方法，積極投入節能推動工作。

大同公司大園廠進行真空乾燥爐設備改善，修繕爐門隔熱系統增強氣密度、汰換熱傳導管線及乾燥爐內壁更新保溫材料，降低熱能損失，並將製程乾燥鍋爐設備所使用之電動機及泵浦採用高效率IE3等級來提升運轉效率。改造後，不但每年可省下 106 萬度電，產能還提升 4 倍。

大園廠更針對能源使用種類及耗能量進行盤查，依設備老舊程度、能效改善及影響耗能量原因，找出優先改善的項目，並透過定期監測記錄，訂定能源基線及績效指標，滾動式調整節能措施。

大同公司安全衛生處處長張鴻瀛指出，榮獲節能標竿獎金獎的殊榮，歸功於公司對節能減碳推動工作的支持，以及每位同仁積極主動地做好節能工作，從成立節能專責組織，進行用電查核、各廠節能技術交流與實施能管教育訓練，不放棄任何節能的機會。大同公司大園廠推動一系列的節能工作，不僅減少能源使用，同時降低溫室氣體排放以減緩全球暖化，善盡企業社會責任，積極朝永續經營的目標前進。

重點節能措施

真空乾燥爐變壓器心體汰舊換新： 修繕爐門隔熱系統加強氣密度，更新熱傳導管線及爐內壁保溫材料，並改用高效率變頻馬達，改善後不僅用電降低，產能更提升4倍。

修繕爐門隔熱系統加強氣密度，更新熱傳導管線及爐內壁保溫材料，並改用高效率變頻馬達，改善後不僅用電降低，產能更提升4倍。 非晶質矽鋼片裁剪節能改造： 動力設備逐步汰換為高效率IE3等級，並增設極限開關及紅外線感應器、汰換調壓調速閥及快速接頭，有效減少用電。

動力設備逐步汰換為高效率IE3等級，並增設極限開關及紅外線感應器、汰換調壓調速閥及快速接頭，有效減少用電。 線圈真空乾燥爐改善： 修繕線圈真空乾燥爐門隔熱系統，並更新為液化天然氣內燃設備系統，提升工作效率並增加產能、節省電力。

修繕線圈真空乾燥爐門隔熱系統，並更新為液化天然氣內燃設備系統，提升工作效率並增加產能、節省電力。 設置太陽能發電系統：響應政府政策，於廠房屋頂建置太陽能發電系統，有助抑低夏月尖峰用電、降低二氧化碳排放。

節能減碳成效：