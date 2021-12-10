2021節能標竿獎 金獎 — 台泥和平廠 減碳護後代

「驅使我們的動力，就是為下一代的未來所努力，所有做的事情一定要對未來好，而絕對不是對現在好，面對氣候變遷是當代的責任，而不是後代的問題。」台泥認為，水泥做為支撐開發的重要基礎，在時代演進下 ，碳排問題逐漸受到考驗，這也是必須面對與承擔的責任，台泥在董事長張安平帶領下，於109年率先通過SBTi訂定相關節能減碳的目標，又於110年10月響應全球水泥及混凝土協會（GCCA），宣示於十年內達到減碳25％的目標。

台泥強調推動節能的過程，除了高階管理單位的支持，更需要全體同仁的投入，才能夠帶動整個團隊運行。台泥和平廠是國內第一批通過ISO 50001驗證的水泥業工廠，廠內建置智慧能源管理系統，透過可視化的圖表以及大數據資料分析，了解廠內能源使用狀況，優先找出需要改善的區塊，持續追蹤並滾動檢討，積極落實節能措施。

台泥和平廠利用水泥工業獨特的運作，整合生產、運輸、能源等項目，使水泥廠、港口和電廠形成循環經濟體系，並積極與工研院合作，成為10MW商業級碳捕捉技術應用示範廠，同時透過廢熱回收鍋爐爐管更換、生料磨收塵機及冷卻機風車改用變頻器控制等項目，109年節電率達7.83％，節能成果有目共睹。未來，台泥和平廠規劃成立東部第一個低碳環保綠能園區，逐步設置太陽光電系統與大型儲能系統，減少外購電力需求，並持續推動循環經濟，促使區域發展與地方共榮。

重點節能措施

製程優化節能，落實循環經濟： 發展水泥、能源、環保三大核心事業，整合生產、運輸、能源等項目，將水泥廠、港口和電廠形成循環經濟體系，並與工研院合作，作為開發碳排放捕獲之示範廠，109年節電率達7.83%。

發展水泥、能源、環保三大核心事業，整合生產、運輸、能源等項目，將水泥廠、港口和電廠形成循環經濟體系，並與工研院合作，作為開發碳排放捕獲之示範廠，109年節電率達7.83%。 廢熱回收鍋爐爐管汰換： 將鍋爐爐管更新，改善鍋爐內有效接觸面積提升熱交換效率，增加蒸汽產生量與自發電量，減少外購電力需求，有效減少碳排放量。。

將鍋爐爐管更新，改善鍋爐內有效接觸面積提升熱交換效率，增加蒸汽產生量與自發電量，減少外購電力需求，有效減少碳排放量。。 引風機改為變頻器調速： 生料磨收塵機之引風機調速盤改用變頻器調速，有效達到節能效果。

生料磨收塵機之引風機調速盤改用變頻器調速，有效達到節能效果。 冷卻機系統風車節能改善：原使用定頻風車配合檔板開度控制風量，改以變頻器進行調速控制，達到節能效果。

節能減碳成效：