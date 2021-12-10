2021節能標竿獎 金獎 — 基隆長庚 健康、節能守護者

基隆長庚紀念醫院是台灣東北角最大型的區域醫院，不僅照顧民眾的健康，也積極推動節能減碳，為守護地球健康盡一份心力，善盡地球公民的社會責任。

基隆長庚在105年導入 ISO 50001能源管理系統，有效管理院區內能源使用，推動包括：鍋爐燃料以天然氣取代重油、採用高效率設備，提升整體用電效率。

為提供民眾舒適的醫療環境，基隆長庚汰換門診大廳老舊冷氣並進行時段管控；院區護理站、門診及檢查室等空間優先裝設高效率LED平板燈。透過空調、照明系統改善，每年省下230萬度用電。

空調系統用電占全院45％，為了有效節電，基隆長庚進行空調系統汰換工程，包括：空調主機、冰水泵、冷卻水泵、冷卻水塔皆改用變頻機種，並將空調系統整合，透過監控系統進行運轉最佳化，使空調節能率達40%。

此外，院內成立「節約能源小組」定期檢討有關節能目標值差異、異常分析、追蹤改善進行檢討，協助並推廣各單位節約能源，加強公共區域用電管理。為帶動院內同仁將節能減碳觀念落實於工作及生活，推動休息時間關閉不必要照明，養成同仁隨手關燈好習慣。本年度因應疫情，更開發視訊看診系統，除減少感染風險外，更減少就醫過程產生之能源消耗 。未來，院區將參照全球健康照護機構減碳規劃藍圖，持續推動節能措施與監測能源使用狀況，透過階段性汰換空壓機 、熱水系統、電力系統等重大設備，提高能源使用效率。以每年減量1%，2050年減量30%為標的，積極朝永續節能目標邁進。

重點節能措施

空調系統優化節能改善： 採用高效率冰水主機 ， 針對泵浦及冷卻水塔導入變頻控制，並透過監控系統進行運轉最佳化，節能率達40%。

採用高效率冰水主機 針對泵浦及冷卻水塔導入變頻控制，並透過監控系統進行運轉最佳化，節能率達40%。 鍋爐燃料改潔淨能源： 將現有重油煙管式鍋爐燃燒機改為天然氣燃燒機，並結合相關設備進行整體改善，不僅節能，減碳量更高達43%。

將現有重油煙管式鍋爐燃燒機改為天然氣燃燒機，並結合相關設備進行整體改善，不僅節能，減碳量更高達43%。 電梯設置電力回生系統： 將電梯減速所產生的動能，透過馬達及發電機轉換為電能，再送回供電梯運作，節省電梯用電。

將電梯減速所產生的動能，透過馬達及發電機轉換為電能，再送回供電梯運作，節省電梯用電。 換裝高效率節能設備：為提供舒適的就醫品質，將門診大廳老舊冷氣進行汰換並做時段管控，院區護理站、門診及檢查室照明全面更換高效率LED平板燈。

節能減碳成效：