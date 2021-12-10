2021節能標竿獎 金獎 — 四方乳品與綠色環境共生

四方乳品由董事長親自領軍推動節能工作，以「與環境共生」的理念，結合節能、創能、儲能、能管、減碳全方位作法，投資自建太陽能光電系統供園區使用，不僅是業界採用綠色能源的典範，還可降低牛舍屋頂溫度，提供乳牛更舒適的生活空間；同時，也與休耕地農民合作種植牧草，每年減少進口牧草需求，降低運輸能源之消耗，成功打造循環經濟牧場及達成節能減排目標。

四方乳品雖屬中小企業，但仍積極推動節能減碳工作，主動尋求專業團隊進行節能診斷服務與能源使用分析；建置能源管理系統，找出冷凍冷藏最佳除霜排程，更在經常開啟的冷凍冷藏庫門以及生產通道緩衝區加裝塑膠隔簾，防止冷氣外洩，減緩壓縮機運轉時間，不僅達到節能效果，同時兼顧乳品保鮮。

在鮮乳生產時，須先用高溫熱水將設備管線清洗殺菌，因此，廠區內裝設太陽能熱水器將清水加熱至80℃，供應全廠製程熱水需求，降低加熱時所耗能源。除了工廠外，牧場、餐廳等處的熱水亦由太陽能熱水器供應。

旗下的「四方故事館」觀光工廠，除了介紹牛乳相關產品之生產流程外，更希望透過場域推廣節能減碳觀念，將館內照明均改為LED，並於參觀動線中加入感應式照明，有效節省照明用電。

四方乳品強調，節能減碳已是社會共識，產業應積極規劃節能措施，加以執行與改善，才能達成永續經營的目標，四方乳品工業將一步一腳印，持續落實各項節能減碳措施，為環境永續盡一份心力。

重點節能措施

打造循環經濟牧場： 以「與環境共生」的理念，結合節能、創能、儲能及固碳全方位做法，與休耕地農民合作種植牧草，達到固碳和降低運輸能源之損耗。

以「與環境共生」的理念，結合節能、創能、儲能及固碳全方位做法，與休耕地農民合作種植牧草，達到固碳和降低運輸能源之損耗。 冷凍冷藏區加裝隔簾： 頻繁開啟之冷凍冷藏庫加裝塑膠隔簾防止冷氣外洩，減少壓縮機運轉時間，有效節省用電。

頻繁開啟之冷凍冷藏庫加裝塑膠隔簾防止冷氣外洩，減少壓縮機運轉時間，有效節省用電。 裝置太陽能熱水器： 利用太陽能熱水器將清水加熱至 80℃，供應全廠製程熱水需求，降低加熱時所耗能源。

利用太陽能熱水器將清水加熱至 80℃，供應全廠製程熱水需求，降低加熱時所耗能源。 建置太陽能發電系統：在牛舍屋頂建置太陽能發電系統，可降低牛棚溫度，提供牛隻更好的生活環境，並提供電力提供園區使用。

節能減碳成效：