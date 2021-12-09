遠雄人壽獲經濟部社創產品及服務採購雙獎肯定

遠雄人壽期許發揮自身影響力，與供應商齊力落實永續作為，打造綠色供應鏈，並透過強化綠色採購與選用在地供應商，促進經濟、社會、環境永續發展，近兩年累積綠色採購金額超過2千萬元，且逐年增加比重。首次參加經濟部「110年Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」，即獲採購獎參獎與社會共融特別獎肯定，也是唯一奪得雙獎的保險公司。

因應氣候變遷與推動淨零排放，遠雄人壽建立綠色採購機制，首先在採購決策過程中，優先與符合環境友善與社會創新之企業合作，並將ESG納入供應商評估流程，包括綠色環保、社會責任、勞動條件、勞動人權、職業安全衛生等評選指標，藉此輔導供應商成為綠色企業；且以低污染、可回收、省資源，以及使用取得環保、能源、省水及綠建材標章的產品及設備為主，自有興建大樓皆引進綠建材等再生能源材質，從自身營運與服務面降低對環境可能帶來的傷害，接軌聯合國第13項氣候行動永續發展目標，減少碳足跡與提升能源效益，創造綠色低碳永續正循環。

遠雄人壽著重健康、低碳、共榮三大永續策略，致力為國人創造健康共好生活，投入各項資源促進社會參與，尤以連續三年推動的「喘口氣。給力」家庭照顧者喘息服務計畫深受產官學一致認同，今年繼得到TSAA台灣永續行動獎「金」獎後，再獲Buying Power社會共榮特別獎肯定。家庭照顧者喘息服務匯聚各地縣市政府、家照協會、果陀劇場專業顧問等，透過藝術工作坊體驗課程，引領家照者慢下腳步，看見內心深處自我需求，並從演繹他人的故事了解被照顧者的心情，藉由群體支持讓愛延續，使其身心靈獲得真正喘息，找到繼續堅持的力量。