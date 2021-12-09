Lulu搭檔木曜四超玩組最強主持陣容

「臺北最High新年城-2022跨年晚會」8日正式宣布，晚會壓軸卡司，連莊3年的新生代綜藝天后Lulu黃路梓茵驚喜現身，宣告加入晚會主持群。新生代人氣樂團告五人、徐佳瑩、Alin及四分衛將同台合體演出，全臺陣容最堅強卡司及人數最龐大的主持組合只在臺北。還有時下最夯的「裸視3D技術」，將與舞台表演結合，帶給大家不同以往的視覺衝擊。

臺北市觀傳局長劉奕霆表示，今年卡司非常厲害，防疫措施也都準備好了，跨年晚會目前沒有限制進場人數，但還是會遵守中央的防疫規範，活動仍將圍設管制區，量體溫後，用台北通 APP掃描QR Code進場，綁定台北通(APP或web版)的悠遊卡也可靠卡/刷卡入場，更快速方便，另管制區內不得飲食(喝水除外)；而接下來的周末還有前期系列活動，市集消費滿額可以抽住宿券，請把握機會。

木曜四超玩（邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞）團隊首次擔當跨年控場大任，還將擔任開場表演，連續3年主持臺北跨年的Lulu則笑稱會把自己當作謝金燕來做opening。

臺北最High新年城2022跨年晚會卡司記者會貴賓藝人大合照。圖/臺北市觀光傳播局提供

天生歌姬Ａ-Lin將與搖滾樂團四分衛合體演出，大秀爆發力嗓音，在跨年倒數後壓軸登台，已4年沒發新作品的Ａ-Lin近期終於孵出新單曲《盡情旋轉》，且獨家透露還有一首新歌也將製作完成，粉絲很有機會在跨年晚會搶先聽見！而四分衛上一次在臺北跨年演出已是20年前，透露心情既期待又興奮，還對合作對象A-Lin喊話，希望能聽見A-Lin演唱自己的經典作品《雨和眼淚》。

被CNN評為「全球十大跨年城市」，臺北跨年持續超越自我，今年在舞台設計及節目橋段上，結合時下最夯的「裸視3D技術」，將透過高科技的運用創造出舞台變型的衝擊視覺，讓舞台表演更富層次變化與創新，帶給觀眾不同於以往的視覺感受，且不僅是現場觀眾可以享受得到，透過轉播，在螢幕彼端的觀眾亦能身歷其境體驗！

「臺北最High新年城-2022跨年晚會」將於12月31日晚間7時至隔日凌晨1時於東森綜合臺播出，網路平台將於臺北市政府Youtube、臺北旅遊網FB、myVideo、Line Today、Yahoo TV、東森新聞Youtube及FB、必應創造Youtube播出，國內行動影音平台將於麥卡貝網路電視播出，海外平臺則於東森美洲新聞臺、東森美洲超級臺、東森美洲衛視臺、東森美洲美東臺、超視美洲臺、東森亞洲新聞臺播出，廣播亦於臺北廣播電臺同步播出，更多跨年晚會轉播平臺將陸續公布。

「臺北最High新年城-2022跨年晚會」由臺北市觀光傳播局主辦，完整演出名單：A-Lin、Lulu黃路梓茵、Tizzy Bac、木曜四超玩主持群、四分衛、告五人、旺福、茄子蛋、徐佳瑩、動力火車、梁靜茹、黃小琥（依筆畫排序），更多精彩活動將陸續公布，邀請大家來臺北體驗歡樂節慶氛圍，一路玩到2022。詳情可上活動官網:https://www.newyear2021.taipei或臺北最HIGH新年城2022跨年晚會https://drive.google.com/drive/folders/1i51RfsMdwerAGzSUjTE4SNoRcamCzLqR?usp=sharing