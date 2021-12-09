新竹縣府推商家餐具減塑優惠 成果豐碩

新竹縣政府為推廣環保減塑政策，落實垃圾源頭減量，辦理自備環保餐盒消費抽獎活動，鼓勵民眾共同減少使用一次性餐具，為保護環境盡一份心力。

110年度新竹縣環保減塑系列活動，環保局與轄內環保外送業者「食盅」和10家餐廳業者(綠豆鞭炮、金山雞腿飯(高鐵店)、琳琳正宗川味涼麵、厚食聚落、姊妹飯桶(文興店)、清水米糕、陳家原味鴨肉飯、初這家麵食館、食欣坊及奕家親等)，共同辦理一系列環保減塑活動，汰換傳統一次性餐盒，提供環保餐盒及配送服務供轄內民眾體驗使用，並推廣至學校及本縣辦理大型活動（新竹縣環境知識競賽與新竹縣秋季淨灘)加強推廣自備環保餐盒理念。

新竹縣環保局 「想你自備餐具，猴你優惠滿滿」 活動，獲業者與民眾熱烈響應，一個多月的活動期間吸引1182位民眾響應，估計減少3000個一次性餐具。

另外，環保局於110年9月13日至10月22日期間，在環保局臉書粉絲專頁辦理「想你自備餐具，猴你優惠滿滿」7-11超商禮劵抽獎活動，已於110年12月1日公布，共抽出81位得獎民眾。由於活動頗受好評，環保局特別與美角自助餐及姊妹飯桶合作，分別於美角自助餐福興店前及姊妹飯桶文興店前，舉辦一日限定快閃活動，本次環保減塑系列活動，總計1,182位民眾共同響應環保減塑活動，估計共減少使用約3,000個一次性餐具。

新竹縣縣長楊文科呼籲民眾，煩請務必佩戴好口罩並保持社交距離，遵守實名制政策掃描店家QR碼，並配合中央與店家的防疫相關規定，做好清潔消毒再進入店家消費，保護你我也保護他人，邀請鄉親在防疫期間，一起落實防疫與垃圾源頭減量，共創環保、防疫與經濟多贏局面。