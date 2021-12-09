東南科大獲贈和家國際廚具 辦廚藝發表會

東南科技大學土木系鄭桂林傑出校友，目前擔任中悅建設機構八京建設與和家國際企業股份有限公司總經理，在他事業有成時心繫母校進而回饋母校，在今年5月校慶時捐贈餐旅管理系五套智能餐廚設備，包括：德國MKN Junior智能蒸烤箱、美國HOBART FX系列進口高速洗碗機、台灣UB-FINE活氧殺菌水機、法國ROBOT J80榨汁機及瑞士Eversys C2咖啡機。餐旅管理系師生利用這些設備經過半年廚藝研發，特於12月7日在學校RATA餐廳舉辦「和家國際智能電器廚藝成果發表會」。學校特別邀請八京建設張芳升董事長、鄭桂林總經理、和家國際張語辰營運長以及學校績優教職員一同參與這場饗宴。

東南科技大學林守義常務董事(右)致贈中悅建設機構八京建設公司張芳升董事長(左)感謝禮品。圖／業者提供

中悅建設機構八京建設公司張芳升董事長表示，捐贈和家國際的餐廚設備，目的是希望能夠促進廚藝創新與創作，提昇餐飲藝術文化，拓展餐旅管理系學生的視野，激發更高的廚藝成就，她期許南部有高餐大、北部有東南科技大學餐旅管理系。

東南科技大學李清吟校長(左)致贈中悅建設機構八京建設公司鄭桂林總經理(右)學生感恩卡片。圖／業者提供

鄭桂林總經理表示，贈送的這批設備等級，都是用於歐美各國米其林餐廳與高級私人接待所或遊艇的AI智能餐廚設備，目的是希望母校學弟妹在就讀時，就有機會接觸這些設備，所謂「工欲善其事，必先利其器」，他也希望老師能充分運用這些設備做教學研發，培育母校學弟妹不但成為餐飲界的台灣第一，也是唯一。鄭總經理與張營運長還非常熱心的介紹並現場示範這些設備的功能與特點，讓在場師生大開眼界。

林守義常務董事與李清吟校長均表示，畢業校友能夠飲水思源回饋母校，就是學校持續進步的最大動力。希望藉由鄭桂林總經理對母校的捐贈，能具有「拋磚引玉」之效，引起更多校友的迴響。尤其特別感謝張董事長、鄭總經理及張營運長多次到校教導師生AI智能家電的使用，對學校的關心表露無遺。此外，這些設備對學生而言是很好的學習機會，讓參與的同學可以瞭解智能設備與傳統設備的差異，透過這些高科技設備學習到不同的烹飪方式。

系主任林玫玫表示，餐旅管理系為準備這場成果發表會，副主任梁才發老師與張志賢老師不厭其煩的練習，如何利用這些設備，研發佳餚美點、蔬果汁及咖啡，也將廚房吧台重新整修裝潢，希望不要辜負鄭傑出校友的捐贈心意，讓這些設備發揮最佳的功能。

這場美食饗宴，學校也特別安排，邀請109學年度在教學、研究、產學、輔導、服務等方面表現特別績優的教職員共同參與，以表達學校對他們的敬意與謝意。附註：當日的美食菜單包含(一)開胃蔬果汁：(使用法國ROBOT J80榨汁機、台灣UB-FINE活氧殺菌水機)，(二)沙拉：義式風味茶葉沙拉佐起士脆片（帕瑪森起士脆片/使用德國MKN Junior智能蒸烤箱），(三)湯品：烏龍松本茸雞湯（汆燙雞骨/使用德國MKN Junior智能蒸烤箱），(四)主餐：茶燻舒肥豬里肌、爐烤鮭魚（低溫烹調豬里肌/溫烤鮮鮭魚/使用德國MKN Junior智能蒸烤箱），(五)甜點：古典櫻桃克拉夫緹（使用德國MKN Junior智能蒸烤箱），(六)飲料：咖啡（使用瑞士Eversys C2咖啡機）。