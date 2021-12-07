中華軟協搭橋 兩項國際ICT大獎共勇奪10獎座

中華民國資訊軟體協會提名角逐兩項國際大獎「ASOCIO 2021 ICT Award」和「WITSA 2021 ICT Excellence Award」再傳捷報，共獲得10座國際大獎，表現亮眼。

WITSA 2021 ICT Excellence Award得獎單位合影。

今年因疫情關係，得獎者無法前往主辦國參展及受獎，昨（6）日中華軟協特別在臺北安排一場聯合得獎交流會，邀請上述兩項國際大獎得獎單位與貴賓出席，和日前由中軟協主辦第七屆金漾獎評選出的9家得獎創新團隊一同交流。值此邊境管制期間，軟協持續為資服業者提供技術交流平台與機會，搭建邁向國際舞台的橋樑。

得獎名單。

軟協理事長沈柏延指出，近年來國際獎項競爭越趨白熱化，來自臺灣的業者表現傑出，無論在各種產業領域的軟體應用，十分多元且創新，證明臺灣在推動資通訊產業的努力已獲回報。此次國際獎項有許多公部門與私部門的合作案，由此可見，領先技術與解決方案還需政府統籌應用場域，效益得以彰顯。

輸出卓越解方 贏得全球認可

受邀出席交流會的經濟部工業局局長呂正華表示，工業局長期輔導臺灣新創資服業者，積極整合軟硬體，進行產業升級轉型與價值再造，並輸出臺灣優秀應用標竿案例到國際舞台，一路上陪伴臺灣資訊服務產業成長，看著臺灣許多卓越的解決方案與應用案例脫穎而出，並受到國際認可，著實做為我國推動數位轉型的重要指標。

桃園市政府資訊科技局局長余宛如表示，桃園是臺灣面向世界的國門，也是ICT產業大城，產值高達3兆多。桃園擁有豐富產業為基底下，導入科技發展智慧城市，由市政府帶頭實現「智慧治理、智慧產業、智慧生活」三大目標，以市民為中心，讓人民感受科技所帶來的便捷。

臺北市政府資訊局局長呂新科於會中分享透過大數據進行「科技」防疫，大數據中心根據中央防疫指揮中心和國際組織公布的疫情資料，以數據分析及視覺化方式， 統整成疫情儀表板，藉由時間軸線的資料累積，以更直觀的方式落實科學化制定資源決策及擬定政策參考。

臺北市政府教育局局長曾燦金為實踐網路教育平權，建置「臺北酷課雲」數位學習資源平台，實踐「教育機會平等」，打造「資源共享」雲端學習環境，提供親師生適性化優質雲端學習服務。

新北市政府全災型智慧化指揮監控平台（EDP）在疫情期間大放異彩，透過地理資訊系統（GIS）、人工智慧（AI）及資料視覺化等技術，整合超過900萬筆防救災監控數據與90項防救災資料集，具有災前預警分析、災情分級視覺化、災情預測等功能，提供災害應變指揮官更精確、更即時決策資訊，提升災害搶救效能。

疫情帶動數轉 智慧應用創新局

另一方面，AEB宏碁資訊服務公司與體育署為順應「打造健康生活」的國際趨勢，規劃建置「體育雲-全民運動資訊系統-i運動資訊平台」，積極將科技導入各類賽事應用，並提供合適的運動建議，系統導入學生及成人的體適能數據和運動處方。

沈柏延說，這兩年因疫情激化遠距與零接觸商機興起，更加速產業數位轉型的腳步，未來在結合大數據、雲端、邊緣運算等科技衍生出的各種智慧應用， 相信能讓臺灣在全球資通訊科技及創新領域開啟新頁。

ASOCIO、WITSA 臺灣科技創新推手

身為臺灣最具代表的資訊產業公協會，中華軟協長期參與亞太資訊服務業組織（ASOCIO ，Asian-Oceanian Computing Industry Organization）和世界資訊科技暨服務業聯盟（ WITSA，World Information Technology & Services Alliance）二大國際資通訊組織，致力於擴大資服產業產值及影響力，促進各產業數位轉型，扶植創新創意之優秀資訊應用產品，鏈結國際市場，輸出台灣成功經驗。

ASOCIO和WITSA為推動科技導入應用，每年分別舉辦ICT Award（亞太資通訊科技應用獎）及素有「資通訊界的奧斯卡獎」的WITSA ICT Excellence Award（全球資通訊科技應用傑出貢獻獎），遴選各國具代表性的落地應用案例與解決方案，認證各國符合獎項類別的落地應用案例與解決方案，鼓勵科技帶來創新、彌平數位落差，帶動產業數位化、政府數位轉型。

中華軟協官網：https://www.cisanet.org.tw

ASOCIO官網：https://www.asocio.org

WITSA官網：https://witsa.org