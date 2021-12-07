廣宏一應邀德馨力推公益年菜買一送一

台灣今年遭遇疫情衝擊又即將迎來寒冬，各公益團體年度募款情況也不甚樂觀，有鑒於此，名廚廣宏一與知名女星德馨為愛合體，一同號召民間企業響應做公益，發起開運年菜公益預購活動，主打「消費者買一組年菜，我們就再送一組愛心給公益團體」，不計成本回饋公益的善行，預計將能募集萬份以上的愛心年菜，並將在年節前交由新北市政府社會局捐贈給相關弱勢團體，讓他們也能在過年期間享用到溫暖美味的年夜飯！



每每當除夕夜來臨、眾人團圓之際，弱勢團體可能因為家庭、身體或經濟因素，而往往處於孤身過節的窘迫狀況，對此，常常因公出差，異地工作的名廚廣宏一不僅感同身受「過去20年以來，我因為時常出差世界各地工作，很長一段時間的年夜飯都是一個人在旅館吃完…」。對比自己一檔年菜就能賣出上萬份的盛況，一個人享用年夜菜的孤寂感則更顯落寞。



而於今年年初舉辦年菜狂銷萬份的慶功宴上，更因為女星德馨無心提及的一句話「阿廣！你知不知道，其實有很多家庭在除夕夜是沒有年夜飯吃的！」更讓廣宏一起心動念，決定於最寒冷的冬天推出最暖心的公益活動，募集眾人一同共襄盛舉「新北市最溫暖的冬天」年菜捐贈計劃。



過往名廚廣宏一以精湛料理手藝見於各大媒體，年年推出節慶商品皆獲好評，去年推出萬組年菜不到一個月內便全部售罄，也希望能夠藉著這份強大號召力，透過美味料理將幸福傳遞出去。今年的公益年菜組合，包含干貝鮑魚魚翅羹、魚翅鮑魚佛跳牆和富貴豬腳圈圈，僅售999元。消費者買一組愛心，我們便將同步捐贈一組給獨居老人、安置兒少、身障、新住民、街友安置等弱勢單位，即日起開放預購至12月25日，在此也期盼能拋磚引玉，鼓勵更多各界人士一同響應本次新北市社會局「新北市最溫暖的冬天」公益活動。



【廣宏一開運年菜＿公益大禮包預購資訊】

預購時間：即日起預購至2021/12/25

售價：NT$999

年菜組合：干貝鮑魚魚翅羹*1+魚翅鮑魚佛跳牆*1＋富貴豬腳圈圈*1

付款方式：信用卡付款

配送方式：黑貓宅急便

配送時間：2022/1/10 依訂單陸續冷凍配送

活動官網：https://reurl.cc/Rb36bz

名廚廣宏一粉專：https://www.facebook.com/kuanghuni