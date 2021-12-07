中華液壓協會虧轉盈全體同歡

中華液壓發展協會於5日在彰化全國麗園飯店，舉行第十二屆第五次理監事聯席會議，該協會理事長胡伯服去年接任以來，積極投入會務，尤其在財務方面及整合廠商會員的向力心，聘請財務專家指導，由虧轉盈近100萬元，健全協會財務，及協會的正面發展，振奮協會人心一致稱胡理事長的領導。

中華液壓氣動協會理事長胡伯服表示，中華液壓氣動協會理事長胡伯服表示，鑒於2020年受到新型冠狀病毒疫情影響，許多商業活動都取消或延期，各行各業或多或少都受到巨大衝擊，液壓系統氣動協會也受到影響，去年國外展覽全部取消，國內展覽幾乎都延遲到年底才開展有人群接觸性的的會務活動也暫停狀態。正如此艱困的內外在情況下，非常感謝全體會員體諒與包容，持續支持中華液壓氣動協會讓會，讓協會更穩定與茁壯邁入更煥然嶄新的新局面。

2021年是中華液壓氣動協會會務人員全面改組完畢後全新的一年，隨著國際疫苗施打，經濟活動逐漸復甦，協會將會調整腳步重新出發，在未來功能定位與發展方向上，以及會員交流與發展空間，做了許多探討與分析，希望以透過動態丶積極的拓展業務與會員交流的方式，讓協會與全體會員能夠積極投入在有助於協會形象與會員地位提升。

中華液壓氣動協會屬於全國性的協會。2021年會務活動，特別把協會所有的會員，劃分成北區、中區、南區丶高雄區等，並且規劃辦理各區聯誼餐會，互相交流學習。

接任理事長期間一來，無時無刻不忘與感念各位會員先進的托付與信任，除了非常感謝理丶監事的支持，也由衷感謝各會員的相助與信任，才能使我們的協會相關會務順利推動。

本屆理事長將於112年3月結束任期，第一副理事長曾洪沛，由於剛接任台北市五金公會理事長，會務繁忙，協調由副理事長蘇金樹先轉為第一副理事長，準備接下任理事長。