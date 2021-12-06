台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會 深入偏鄉 協助弱勢

為什麼捐了這麼多錢，還那麼多人沒有午餐吃？為什麼台灣這麼小，社會給的資源不少，貧窮問題幾乎沒解決，好像還更嚴重了？大家有相同或類似的感受與疑問嗎？「台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會」深入台灣各地與部落約30年，發現偏鄉弱勢的問題需要整體規劃與長期投入，需要愛的陪伴，人力的投入，需將社會資源整合與連結，發揮真正效益。

「台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會」潘華庭理事長帶領義工教導花蓮婦女傳統編織，讓她們有謀生技能。

「台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會」 創辦人暨理事長潘華庭表示，真正進入偏鄉，才能了解偏鄉、部落與貧窮問題。比如偏鄉到處都是陪讀班，陪讀班跟我們認知的似乎有些差距，從國小陪伴、陪到國中至少9年的時間，進入高中呢?後續的問題仍未解決。

苗栗司馬限部落口腔保健課程

她進一步表示，全台灣大多都在做三件事(1)給錢(2)給物資(3)給食物，有些家庭真的很需要這些，但長期給下來的結果卻造成許多人不工作、到處找補助；願意工作者必需離鄉背井到大都會找尋就業機會，偏鄉教育程度偏低，不容易找到工作外，他們也常很難適應大都會生活，而且都市生活費用高、難存錢外，為了節省交通費鮮少回家，無法照顧家中母與子女；毒品問題嚴重；未婚生子、小媽媽問題；貧窮家庭思維與行為模式繼續複製貧窮家庭，造就貧窮問題不斷循環，青少年缺少生活榜樣與生命老師陪伴等，造成偏鄉及弱勢的許多問題。

花蓮馬遠部落親子館關懷之行

「台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會」不斷致力於：

•協助偏鄉、部落產業與農產品行銷策略

•連結社區整體營造與發展

•啟發在地文化

•帶入觀光產業微旅行與參訪

•創造在地就業

•架構產業發展團隊

•台灣USR計畫-大學社會責任合作計畫

•協助在地孩童成為導覽員、在地解説員

•培訓學生拍攝照片、影片、經營FB撰寫在地故事

•錄製各行各業工作型態，打開偏鄉弱勢孩童對未來的視野

•提供大都會就業機會等

義工們進行部落兒童生態營

協會目前正在進行中的有：苗栗泰安鄉司馬限部落組合屋重建計畫與產業發展、合作經濟模式教育與推廣、花蓮北埔國小樂次方音樂創作課程（已盤點師資，推廣到全台灣各地…）、台灣各地深入參訪與微旅行、在地產業提升與行銷（雙連梨、茂谷柑、司馬限果醬 等台東部落產品）、拍攝各行各業介紹工作影片、打開偏鄉青少年視野與眼界、定期舉辦讀書會-全球領袖高峰會影片、分享偏鄉弱勢問題，增加志工家人間彼此關心、陪伴與交流、志工家人多元性培訓課程與心靈成長課程、不定期活動參訪與工作坊等。

台東延平部落生命老師陪伴

「台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會」成立的宗旨包括：偏鄉資源連結，弱勢家庭教育，在地產業提升，關懷生命價值，發展互助合作，陪伴共享共榮。其結合一群愛人、愛這塊土地的朋友們，實際行動走入各地與偏鄉，深入了解在地困難與需要，為不同的地方提供不同的方法、連結各項資源，一起合作解決不同問題。

「台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會」

(台內團字第1100008438號)

地址：10491台北市中山區松江路67號6號樓之2

捐款資訊

銀行：合作金庫（銀行代碼006 ）城東分行

帳號：0600-765-707-509

戶名：台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會

統編：91163024

網站 https://www.taiwanloaf.org/ Fb https://m.facebook.com/tw.growth.tw/