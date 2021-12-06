台北101成公共藝術新地標 楊英風．楊奉琛藝術展 迎向美好2022

在疫情趨緩的2021年末，台北101寄望2022年「迎向美好未來」，攜手楊英風美術館，由策展人蕭瓊瑞教授、王維妮館長聯合策展，自12/1起至明年2/25，展出台灣國寶級藝術巨匠楊英風、楊奉琛父子一系列最具代表性的現代景觀雕塑及雷射藝術作品三十餘件，從歡樂耶誕、元旦跨年、農曆新春，直到元宵佳節的連串節慶氣氛中，將國際地標-台北101大樓一樓大廳及戶外廣場打造為獨一無二的「公共藝術新地標」。

此次展覽意義非凡，因為楊英風、楊奉琛父子在台灣美術史上所佔有的重要地位，正是在於楊英風對於生活美學的提倡。他長期投入環境景觀設計，參與公共環境規劃，特別是楊英風打破過去藝術品留存在富賈名流或高官宅邸中的習慣，首度將藝術品搬到民眾可以親眼一睹的公共空間，近距離與人民碰觸感受，堪稱台灣「公共藝術」的先驅。

楊英風尊重自然環境與人文關懷，並透過公眾的參與積極實踐他「天人合一」的創作精神。其子楊奉琛則是在良好的藝術環境下耳濡目染，扮演著承先啟後的重要角色，他經年致力於光效雕塑、雷射藝術及公共藝術的領域；在立體雕塑的基礎下，加入雷射光影及光效的實驗與嘗試，塑造「光意境」的光雕塑，是他藝術生涯追求的願景。

楊英風作品 – 梅花鹿。圖／台北101提供

為了呼應台北101大樓典雅莊重的外觀形象，此次的大型景觀雕塑特別集結了楊英風、楊奉琛大師中後期的代表作品，不鏽鋼鏡面材質的鑄造、現代簡約的造型與台北101大樓具有華人底蘊的建築特點完美地融合，透過國際地標與國寶級巨匠的跨界對話，代表著台灣堅定信念的展現，也象徵著2022年即將迎來的美好「希望」。

台北101董事長張學舜表示，這一兩年，全世界都共同歷經了新冠疫情的衝擊，台北101延續「新年驚豔101」的雙跨年季，向世界提出「迎向美好未來」的訊息，希望全人類克服這場疾病，恢復正常生活。因此，辦公大樓化身當代美術館，希望透過美學療癒人心。這次策展是楊英風歷年國內展出大型作品最多的一次，就像作品「梅花鹿」是楊英風在50年前的創作，象徵我們能夠並肩同行，走出自己的道路，恰恰呼應楊英風美術館的主題：「2022希望」，而疫情間台灣的團隊和團結，恰恰能向世界體現台灣文明的美好。

文化部長李永得表示，在全球歷經過去一年多疫情影響的此刻，辦理楊英風· 楊奉琛「希望」特展，將兩位大師最珍貴的文化資產在臺灣最重要的國際地標展出，特別具意義。文化部未來一定會持續支持，期待在台北101這個國際化的展示空間，讓世界看見臺灣更多精彩、多元的藝術作品。

楊英風作品 – 輝躍。圖／台北101提供

策展人蕭瓊瑞教授表示，楊英風、楊奉琛是台灣戰後雕塑界最具代表性的傑出父子檔。他們的作品遍及海峽兩岸及新加坡、美國等地，是現代主義最具典範性與開拓性的創作；特別是結合雷射科技的創作手法，影響台灣節慶大型景觀的展出模式，迄今不衰。

楊英風美術館館長王維妮表示，此次謝謝台北101的邀請，楊英風美術館才有這個機會將兩位走在時代前端的藝術家作品，在台北101大樓展出。而這次所展出的作品結合楊氏父子現代科技的雷射藝術及代表性的景觀雕塑創作，在當時都可說是首創之舉，如楊英風大師70年代即使用不鏽鋼材料來進行創作，80年代以雷射光創作，集結他們經典的代表作在國際地標-台北101展出，更是別具意義！藉由台灣藝術家的景觀雕塑與建築的對話，可以說是「台灣之光」的再次詮釋，我們尤其希望能透過這次展覽的合作，讓各個不同年齡層的民眾再次認識楊英風及楊奉琛兩位台灣代表性的前輩大師。

台北101近年在第四季皆規劃大型藝術策展，通過此次【2022希望】楊英風．楊奉琛藝術展，引領著國民揮別壓抑的2021年，迎接嶄新2022年的到來，祥龍瑞鳳展新猷、科技藝術迎新春。這是充滿希望與活力的新的一年，歡迎所有的朋友們蒞臨欣賞。