歡迎中高齡 銀髮中心助食品公司擴大徵才

國內疫情趨緩，在內用限制鬆綁及各種振興券加持之下，餐飲市場迎來復甦春風，消費人潮再現。但根據統計，餐飲服務業在逐漸恢復動能的同時卻面臨缺工問題，旗下跨足甜品、飲品等餐飲相關品牌的休閒國聯集團因擴大編制及訂單量增加同樣也受此問題所苦，幸虧在勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署北基宜花金馬區銀髮人才資源中心的協助徵才之下，順利解決缺工的燃眉之急。

休閒國聯集團人力資源部門曾經理表示，食品生產線上的工作內容極需細心和耐心，這些都是銀髮族員工的特點，且銀髮族普遍人際互動圓融，穩定性相對較高，因此在徵才時一直都很喜歡進用銀髮族，目前公司內中高齡及高齡員工已經超過總員工數的25%。不過透過一般的求才管道並不容易接觸到這個族群，因此今年8月休閒國聯集團首度與銀髮中心合作，導入專人現場說明職缺後再進行面試的模式，再加上銀髮中心獨有的多元宣傳管道加強曝光徵才資訊，活動當天吸引大批求職者至現場面試，也讓曾經理感受其效果真是超乎預期。

曾經理說明，休閒國聯集團是相當友善銀髮族的企業，考量到銀髮員工的體能狀況及家庭照顧需求，提供部分工時及彈性排班措施，讓員工可以兼顧生活與工作。且為了讓這群銀髮員工能夠工作的更安全、更輕鬆，休閒國聯目前也正透過銀髮中心積極申請「中高齡者職務再設計」服務，希望透過導入工作輔具或改善工作模式等方法，打造更加友善的職場環境。透過徵才活動成功錄取的60歲陳大哥提到:「很感謝公司給我這麼好的工作機會和職場環境，讓我能重返職場找到生活重心!」 銀髮中心余璦君主任表示，銀髮中心免費提供多元的求才服務，除了可針對企業特性及需求設計徵才活動，也會協助在銀髮資源網、臉書粉絲團及line官方帳號等管道曝光徵才資訊，幫助企業找到適合的銀髮人才。除此之外，針對中高齡相關人力資源困擾，企業也可以申請「中高齡就業企業服務團」及「中高齡者職務再設計」由專家委員進場協助，不但能提供企業諮詢及建議，也能協助爭取相關補助計畫，歡迎有申請需求的企業上銀髮資源網https://swd.wda.gov.tw/ 查詢或電洽（02）7730-8878，由專人服務。