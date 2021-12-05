逢甲大學EMBA「菁英大會師」產業愛心博覽會 捐贈百萬做公益

逢甲大學EMBA校友之年度盛事「菁英大會師」於今（5）日隆重登場，今年欣逢台中逢甲大學創校60周年，EMBA成立20周年，特別召集所有校友於台中市政府廣場，舉辦一場產業愛心博覽會。逢甲大學校友乃各行各業之精英，每年於這個時刻，都會齊聚一堂近距交流，今年同時也一同慶賀60週年之盛，並期共善同登，達逢城萬千巨擘之巔。

菁英大會師 產業愛心博覽會

逢甲大學為中台灣孕育商業、科技及文化人才之搖籃，在這場博覽會上，將充分展現出逢甲大學人文薈萃的實力，來到現場有如親至60家菁英企業取經參訪的寶貴體驗。

逢甲大學EMBA校友會理事長郭國輝表示，本活動結合捐助弱勢團體的公益活動，逢甲大學校友不僅為各領域之翹楚，同時亦不忘企業社會責任，貫徹回饋社會之理念，尤其這兩年受疫情嚴重影響之下，各公益組織之善款補助皆大幅減少，於此刻舉辦愛心捐款活動，讓這場盛會更具有時代之意義，本活動將捐助百萬給予十方社會福利慈善基金會中心、社團法人中華民國抉弱成長協會、台中市肯納自閉症基金會、彰化私立慈生育幼院、社團法人中華中華小腦萎縮症病友會、立達啟能訓練中心、信望愛智能發展中心、惠民盲校、微笑天使、啓明學校、熱愛生命文教基金會等團體，為社會盡一份心力。

本場「菁英大會師」產業愛心博覽會凝聚歷屆校友力量，共同發揮共同回饋社會的力量，募資百萬捐贈予11家社福團體。圖／陳嫣蔚攝

逢甲大學董事長高承恕進一步表示，逢甲大學EMBA校友會每年透過舉辦不同類型的活動，聚集各產業翹楚的校友一同共襄盛舉，藉由本場產業愛心博覽會的機會，發揮出共同回饋社會的力量，希望能夠照顧台灣人民，匯聚大家的力量，創造出一個健康的社會，就像今天冬天溫暖的陽光，照亮著每個人的心。

響應教育部USR計畫 藉校友之力共同回饋社會

本活動亦響應教育部University Social Responsibility（USR）計畫，餞行大學社會責任計畫核心價值，成為地方永續發展協力者。藉由校友之產業博覽會，強化大學與區域城鄉發展之在地連結合作，並由校友活動帶領學生以跨科系、跨領域、跨團隊、跨區域串連的力量，結合地方政府及產業資源，共同促進產業交流、異業結盟的可能性，藉以增進在地認同，活絡地方成長動能，促成區域創新。

逢甲大學取之於社會、用之於社會的行動，不僅發揮產官學的合作效益，更結合愛心捐助活動，帶動與會者一同發揮愛心，讓良善的行動持續傳遞關懷的力量。

圖為台中市長盧秀燕（圖左）、逢甲大學EMBA校友會理事長郭國輝（圖右）。圖／陳嫣蔚攝

社會關懷 一同拍出你的愛

為延續本次活動的意涵，主辦之逢甲大學EMBA校友會議廣邀在校生及畢業校友特別製作「拍出你的愛」紀錄片來響應活動，各班級、各社團皆熱情投入拍攝影片的行動，大家以手機、相機記錄日常之中各種愛心的表現，如關懷社區老人、協助偏鄉國中、陪伴教養院的孩童出遊、反毒及淨灘等行動…等，每一支影片都充分表達出對社會的關懷，甚至是對地球的愛，這些影片亦將發表至YOUTUBE讓廣大的網友欣賞，使美好的故事藉由網路力量無限傳送，校友會亦將依據按讚數來選拔出人氣最高之「愛心大使團」前5名，並於晚宴上表揚及播放紀錄片，讓與會的來賓皆能看見逢甲大學EMBA學生的各種善行，也讓愛的種子深植於每位來賓的心中！