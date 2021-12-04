每月一愛助身障尖兵挑戰百萬年薪

桃園市圓夢愛心關懷協會與大內壢同濟會，於今(4) 日廣邀20多個公益團體及上百位愛心人士，在龍潭區美好庇護工場共同響應「美好生活圓夢踏實」關懷身障公益向前行的愛心活動。

桃園市圓夢愛心關懷協會由理事長謝慧謹帶領前進龍潭區作身障公益活動。

本次受邀參與的共同主辦單位大內壢同濟會呂學明會長表示，秉持一步一腳印的精神致力服務兒童與關懷社區，急難救助、奉獻利他之服務，是大內壢同濟會的服務主張，更開心能與圓夢愛心關懷協會謝理事長共同發起愛的原動力，桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，該會長期推廣「每月一愛」活動，每個月都會有一個主題愛心來關懷弱勢族群，不分縣市、資源分散，這個月就是協會第95場的愛心活動，共募得35萬元將做為寶貝們的教育輔導、安家穩就支持..等基金，期望能協助身心障礙者們及家庭盡快進入正常生活、融入社會。

本次活動邀請身心障礙代言人徐茂光現身分享，他談及關於自己從出生就是「零歲腦麻患者」的精彩成長歷程故事，同時分享自己如何克服障礙與突破之瓶頸，也感謝父母親如何細心的照護與鼓勵之成長故事，對於未來將如何手心翻轉的挑戰目標，規劃與執行來達成目標進而回饋社會，成為快樂的公益人..等精彩內容。桃園市美好社會福利基金會董事長余玉蟬表示，身心障礙人士長期以來都需要善心人士的鼓勵、擁抱與支持，才會感到充滿希望一直走下去，目前該會的服務策略分為社政與勞政服務，社政服務以社區型日間照顧及小作所為主，從基礎的訓練與生活自理等七大目標之提升，讓父母親可安心且有時間上班，解決白天的家庭照顧問題，並享有親子同堂的家庭生活與社區適應等，經訓練到能力提升後可跨足勞政服務、進入庇護工場上班，學習職場生活與適應，表現良好之庇護員工更可經由推薦轉銜服務進入支持性就業，由就服員的服務與協助讓身心障礙者可以勇敢的進入職場，挑戰職場生活穩定就業。

桃園市美好社會福利基金會附設庇護工場，目前為桃園市唯一取得有機蔬菜轉型期之的「有機認證」庇護工場，這項躍進開啟了身心障礙者的服務價值與工作潛能，其所推出之農產品經由庇護員工們細心與嚴格的照顧及把關，讓每一份產品充滿愛的溫度與感動。 桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，期許幫助身心障礙者們激發自我潛能，強化生活各項人際與工作技能，提倡有愛、有尊重、有包容的善良社會，使身心障礙朋友能樂觀、積極地享受生活與生命。