每月一愛助身障尖兵挑戰百萬年薪
桃園市圓夢愛心關懷協會與大內壢同濟會，於今(4) 日廣邀20多個公益團體及上百位愛心人士，在龍潭區美好庇護工場共同響應「美好生活圓夢踏實」關懷身障公益向前行的愛心活動。
本次受邀參與的共同主辦單位大內壢同濟會呂學明會長表示，秉持一步一腳印的精神致力服務兒童與關懷社區，急難救助、奉獻利他之服務，是大內壢同濟會的服務主張，更開心能與圓夢愛心關懷協會謝理事長共同發起愛的原動力，桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，該會長期推廣「每月一愛」活動，每個月都會有一個主題愛心來關懷弱勢族群，不分縣市、資源分散，這個月就是協會第95場的愛心活動，共募得35萬元將做為寶貝們的教育輔導、安家穩就支持..等基金，期望能協助身心障礙者們及家庭盡快進入正常生活、融入社會。
本次活動邀請身心障礙代言人徐茂光現身分享，他談及關於自己從出生就是「零歲腦麻患者」的精彩成長歷程故事，同時分享自己如何克服障礙與突破之瓶頸，也感謝父母親如何細心的照護與鼓勵之成長故事，對於未來將如何手心翻轉的挑戰目標，規劃與執行來達成目標進而回饋社會，成為快樂的公益人..等精彩內容。桃園市美好社會福利基金會董事長余玉蟬表示，身心障礙人士長期以來都需要善心人士的鼓勵、擁抱與支持，才會感到充滿希望一直走下去，目前該會的服務策略分為社政與勞政服務，社政服務以社區型日間照顧及小作所為主，從基礎的訓練與生活自理等七大目標之提升，讓父母親可安心且有時間上班，解決白天的家庭照顧問題，並享有親子同堂的家庭生活與社區適應等，經訓練到能力提升後可跨足勞政服務、進入庇護工場上班，學習職場生活與適應，表現良好之庇護員工更可經由推薦轉銜服務進入支持性就業，由就服員的服務與協助讓身心障礙者可以勇敢的進入職場，挑戰職場生活穩定就業。
桃園市美好社會福利基金會附設庇護工場，目前為桃園市唯一取得有機蔬菜轉型期之的「有機認證」庇護工場，這項躍進開啟了身心障礙者的服務價值與工作潛能，其所推出之農產品經由庇護員工們細心與嚴格的照顧及把關，讓每一份產品充滿愛的溫度與感動。 桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，期許幫助身心障礙者們激發自我潛能，強化生活各項人際與工作技能，提倡有愛、有尊重、有包容的善良社會，使身心障礙朋友能樂觀、積極地享受生活與生命。