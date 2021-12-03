110年全國郵展在高雄暨新年郵票(110年版)正式發行

全國郵展在高雄。為提振集郵風氣並提供正確的集郵知識，高雄郵局與高雄市郵藝學會於12月1日至12月5日在高雄郵局郵件大樓(高雄市新興區中正三路177號）1樓聯合辦理「中華民國110年全國郵展」，同時正式發行新年郵票(110年版)。

中華郵政公司董事長吳宏謀表示，受疫情影響，許多藝文交流活動皆無法順利舉行，110年全國郵展亦延期多時，難得在疫情稍有緩和之際，終於能夠正式展開。透過郵票的發行，可以欣賞及紀錄國家的人文、地理、建設、科技及自然等多種樣貌呈現，例如防疫郵票的發行，經過多年以後透過郵票見證，我們都不會忘記艱辛防疫的這段歷史，郵票附有非常大的教育、藝術等意義，歡迎闔家大小一同蒞臨參觀學習。

本次郵展內容包含「中國金圓郵票(1948～1949)」、「海峽兩岸通郵史」、「高雄郵史及古早高雄繪片」及「國小集郵教室優勝作品」等各類郵集作品共264框，展品豐富內容多元十分精彩，兼具教育、藝術、怡情、益智、會友等多項功能及意義，郵展期間除了專人導覽服務郵集賞析外，並於各主題日期間辦理曾凱智設計師簽名會、集郵講座、親子玩郵樂及小小集郵營等各項活動，內容精彩可期，值得愛郵及各界人士前往觀摩學習。

配合郵展活動，高雄郵局特以招福牛、鳳山龍山寺及逸遊港都為主題發行「招福牛郵資票郵摺」、「高雄全國郵展郵資票郵摺」、「中華民國110年全國郵展－逸遊港都」紀念專冊，還有多項獨家周邊商品供民眾選購，歡迎愛郵人士前來共襄盛舉選購珍藏。