台中環團對藻礁公投案表達立場

「臺灣環境公義協會」是在2016年正當台中空污嚴重的時侯，林佳龍市長勇於面對空汚，提出台中市生煤管制自治條例並開始實施的那一年成立的環保團體。該條例要求台中火力電廠4年內要減少40%生煤使用量，空污改善確實奏效。

今年12月18日「珍愛藻礁」公投案，臺灣環境公義協會等台中環團呼籲所有台灣公民為維護國人健康及環境公義，認清此議題的重要性而投反對票。於12月2日連同水源地文教基金會、中台灣教授協會、台中市勞工權益發展協會、台灣中社、台灣公民學社等團體，與臺灣環境公義協會共同站出來舉辦記者會。一致地嚴正聲明如下：

一、增氣減煤要持續，空污改善不退步：珍愛藻礁公投案內文要三接碼頭遠離海岸缐5公里的不合理要求，可看出是在排斥天然氣政策。如果本案通過，就打亂了「增氣減煤」的國家能源政策及國際減煤趨勢，那麼空汚改善就受阻甚至退步，我們環團絕對無法接受。

二、健康環境要維護，別把藻礁當工具：煤炭是高污染的燃料，是造成空污並危害健康的元兇。為了提供電力來源，燃煤空污引起呼吸道疾病、肺炎甚至肺腺癌等癌症層出不窮，國人的健康也是國力的一部分，我們支持逐步增加天然氣並減少煤炭來發電，才得以維護健康環境。環境保護與生態保育是同等重要的。我們堅決反對假借生態保育理由，利用藻礁為工具，來阻擋持續改善空氣品質的機會。

三，真愛不只要珍愛藻礁，還要維護健康與環境：三接碼頭已外推離岸1.2公里，充分保護藻礁生存環境空間，希望有雙贏的結局。如果藻礁公投案只顧生態而犧牲健康及環保的三接案，呼籲大家多深思並做出投反對票的抉擇。