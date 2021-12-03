強化社區大廈回收室 營造我家就是綠厝邊

新竹縣政府環保局為追求永續發展，積極推動資源回收相關工作，使本縣資源回收率由103年的42.81 %躍升至110年58.14 %，並連續8年獲得環保署頒發全國資源回收績效考核銀質獎以上佳績，除感謝全體縣民共同努力落實資源回收相關工作，更要肯定各鄉鎮市公所清潔隊的付出與努力。

隨著時代的演進及民眾環保意識不斷提升，再加上本縣多數社區的資收設施經長久使用逐漸老舊。環保局為提升住戶對資源回收的認同，近年來積極推動資源回收站形象及設施改造作業。110年輔導4處社區建立資源回收示範點及補助37處社區資源回收設施，落實垃圾細分類。除增設資收物回收桶或大型瓦楞儲存箱回收紙箱及紙類，並提供層架放置光碟回收箱、電池回收桶、球形照明光源回收箱及小家電與資訊物品回收區等設備、落實玻璃容器分綠色、棕色和透明3色回收分類放置的設施與協助張貼分類牌和資源分類宣導海報或懸掛宣傳布景等，使住戶能輕易的將資收物正確回收，另在資收室出入口掛置公布欄讓社區管理單位向住戶傳達資源回收相關訊息。

新竹縣政府環保局提供多項回收容器與宣到海報，積極輔導社區改善原有垃圾堆放區， 建立資源回收示範點 。

環保局除強化資源回收室功能之外，也顛覆民眾對資源回收室的觀感，於改造回收設施時並搭配社區風格融入設計，藉由提升資源回收室的環境，引導住戶自主且正確地分類回收資源物，共同為環境維護盡一分心力。

新竹縣楊文科縣長表示資源回收工作成效並非一蹴可幾，期望透過輔導社區及公寓大廈推動資源回收工作，凝聚居民對環境保護及資源回收工作的行動力，落實家戶垃圾分類，將資收物得以全面回收，達到垃圾減量的目的。建立樂安居的舒適、綠色和友善的生活圈，共同為地球永續環境盡一份心力！