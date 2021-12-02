《新北市藝遊》12月號出刊了

新北市政府發行的藝文訊息刊物《新北市藝遊》2021年12月號已經出刊，介紹12月份新北市各地重要藝文訊息，陳列於大台北地區各捷運、高鐵站、藝文館所、圖書館及新北市各區公所，供民眾免費取閱。

讀者也可以多利用網路連結至新北市政府文化局網站，閱讀《新北市藝遊》電子書，掌握各館舍的實體或線上藝文活動，及時安排，以藝文過生活！

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《新北市藝遊》12月號出刊，掌握各館舍的實體或線上藝文活動，及時安排藝文生活！圖／新北市藝遊提供





本期重要活動看這裡：



1、2021新北歡樂耶誕城

將在市民廣場敞開大門！今年首次和丹麥知名玩具品牌「樂高公司」合作，打造全臺唯一樂高3D光雕雷射投影秀及大型樂高裝置藝術，樂高耶誕老人及小精靈們將現身在耶誕城各處及網美最愛打卡的炫麗燈區，歡迎結伴參加這場充滿創意及趣味的樂高耶誕盛宴。



2、2021鶯歌藝術季

為提供大眾美學能量，由文青女神連俞涵帶路的品牌活動，以「藝術行動站」、「談天說藝」2大系列活動，結合生活美學、藝文表演、實體展覽、公共藝術、親子活動、巡禮三鶯藝文景點等活動規劃，邀請市民朋友一起用藝術療慰後疫情時代的心靈。



3、光映淡水

夜晚的淡水很美麗！新北市立淡水古蹟博物館特別規劃系列活動，12月起，將結合光影互動裝置，打造時下最新打卡熱點，在淡水海關碼頭重磅登場，還有淡水山河古蹟沉浸式劇場、DVJ Show、音樂市集、月光電影院、光影劇場等活動，更有震撼力十足的煙火饗宴，陪大家開心跨年。