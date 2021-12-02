推動部落產業及兒少福利 歲末部落米、苦茶油愛心訂購

臺東縣基督教種子之家全人關懷協會與有限責任臺東縣原住民布拉谷果菜生產合作社為温源田牧師與馮修雙牧師在台東縣延平鄉成立的機構。種子之家主要的服務對象為部落兒少，辦理夜間課後陪讀以及親子成長課程，另外也透過布農族傳統植物製成手工皂，讓部落媽媽能有在地就業機會。

來自台東的溫暖色調與布農式的真誠問候，加上能滋養身心的部落苦茶油，是佳節送禮的最佳選擇 。

布拉谷合作社則針對延平鄉三大農作物：梅子、鳳梨、苦茶，加工製成農特產品，延長農作效期，也提升農產品價值，期待透過無毒、友善農業增加在地就業機會，讓孩子有人顧、長輩有人陪。它們的苦茶油是純百分之百台東苦茶籽，不是國外進口混合的，很香純。護膚手工皂很特別，一塊可使用很久。

種植在台東海端龍泉瀑布下，第一道泉水灌溉，富含有機質，由池上米布農族人耕種的當期優等米，以契作方式耕種，口感鮮甜Q彈。

產品的獲獎實績：

107年臺東好物 『部落米、寶貝安福皂』

109年臺東嚴選 『部落苦茶油、石菖蒲手工皂』

110年 萬物糧倉大地慶典 縱谷百選店家 『部落苦茶油、石菖蒲手工皂』

菖蒲是布農族在嬰兒祭儀時使用的傳統植物，具避邪與祈福之意，部落耆老會用石菖蒲為嬰孩祈福，並佩戴以石菖蒲根莖製成的項鍊，期許嬰孩能平安健康長大。種子之家以帶有祝福的石菖蒲入皂，搭配植物油脂及純精油手工製成，期盼使用的朋友們都能得到來自部落的祝福及平安！皂款說明：寶貝安福皂（嬰孩、敏弱肌適用），布農安福皂（一般性膚質適用），新肌美人皂（乾性肌適用），清爽沁心皂（油性肌適用）

台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會長期關心及支持部落產業，協助將部落族人用心製作的產品以優惠價格與大家分享。

愛心訂購連結

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布拉谷&種子之家相關報導：

1. 基督教今日報：https://cdn-news.org/news/13646?cat=%E4%BA%BA%E7%89%A9

2. 推動中小企業城鄉創生：https://share.sbtr.org.tw/blogView?GUID=48

3. 微笑台灣319：https://smiletaiwan.cw.com.tw/article/2373

4. 新使者雜誌：http://newmsgr.pct.org.tw/Magazine.aspx?strTID=1&strISID=178&strMAGID=M2021062905148

