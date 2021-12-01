遠雄人壽用心守護 連三年獲「微型保險業務績優獎」」

多年來，遠雄人壽持續推動微型保險，守護需要幫助的縣市政府弱勢民眾、社福單位等服務對象，關懷身障朋友、高齡長者、癌友、犯罪被害人、經濟弱勢家庭與孩童，因推動微型保險成果傑出，連續3年榮獲金管會保險競賽「微型保險業務績優獎」，同時著重身心障礙者扶助，連年擴大守護範圍，二度獲得「微型保險身心障礙關懷獎」，展現照顧弱勢、安定社會的保險價值。

為減緩高齡帶來的經濟安全風險，今年主管機關擴大微型保險受惠對象，新增服務領取中低收老人津貼及其家庭成員，遠雄人壽響應政府弱勢保險安全網政策，暖心提供南投縣政府中寮鄉、仁愛鄉、集集鎮與財團法人高雄市私立老人長期照顧中心約300位長者，保額50萬元的微型保險。遠雄人壽長期與多個公益團體合作微型保險，受助人數、保障金額逐年成長，累計已捐出總保費逾330萬元，為近1.2萬個家庭撐起保障防護傘，具體實踐普惠金融與公平待客精神。

不僅如此，遠雄人壽更持續擴大身心障礙者扶助，今年在合作的28個社福機構與縣市政府中，就有24個為身障團體，包括喜憨兒社福基金會、伊甸社福基金會、台灣雷特氏症病友關懷協會、台灣卓飛協會、方舟啟智教養院、中華民國腦性麻痺協會等，實質幫助各類身障族群及其家庭能在基礎保障下安心生活。為確保每位身障朋友享有公平合理便利的服務與投保權益，持續優化網站與硬體設備，包括無障礙網頁、金融友善服務專區、公平待客專區及客服中心無障礙設施等。

遠雄人壽積極促進社會共榮，發揮ESG永續影響力，並落實責任投資，支持能源轉型政策，尋求符合聯合國永續發展目標(SDGs)的投資機會，響應政府鼓勵壽險資金投入五加二新創重點產業，逐年增加亞洲矽谷、綠能科技、生技醫藥、循環經濟等投資部位，於110年保險競賽中同時獲頒「新創公建長照投資—專案投資組優等獎」，遠雄人壽期許貢獻一己之力，在全球永續轉型及低碳經濟趨勢中，扮演重要的驅動角色。