智高實業教材玩具化、玩具教材化 奪國家產業創新獎

經濟部於11月10日舉辦110年「經濟部產業創新成果聯合頒獎典禮」，素有產業創新奧斯卡獎之稱的第七屆國家產業創新獎，今年選拔出44件得獎作品，由副總統賴清德親自致詞與頒獎，帶領全國人民共同見證我國產業創新盛事。

賴副總統表示，近兩年受疫情影響，全球經濟產業情勢產生劇烈變化，造成許多不確定變因，就台灣產業而已，這波疫情是挑戰更是轉機，期許產業能持續研發創新，展現靈活應變能力，才能厚實底蘊，進而在變動的時代中開創新局。

此次榮獲國家產業創新獎的智高實業表示，特別感謝國家的肯定，智高團隊不畏艱難，努力朝著「教材玩具化，玩具教材化」的方向研發，產品全系列100%台灣製造，使用安全、無毒塑料，並通過歐盟及多國玩具品質檢測合格，希望孩子能「做中玩，玩中學」，體驗學習的樂趣、享受挑戰的過程，並藉由積木多變的特色，激發孩子創意以及發現問題、解決問題的能力。

市佔全球教育界 並轉戰電商、直播教學開創新路

智高實業創立於1976年，40多年來以「幫助全世界孩童快樂學習」為自我期許，以獨步全球的「一凸五凹」專利研發科技，創造出世界級頂尖結構型積木。此外，根據數學家Kevin L. Gong的研究，僅用16個顆粒，即可創造約6百億種變化，由此衍生超過600個功能積木及100多項世界專利，是全世界變化最多的積木，也奠定Gigo智高的基礎核心。

#7066 五合一無人機空拍編程套組，透過wifi連接手機app輕鬆操作，體驗體感操控、360度翻轉、循跡飛行，並且搭配HD高畫質鏡頭，讓您捕捉空拍4K照片及錄製影片。圖／業者提供

從玩具跨足到教具，逐漸使智高教具在歐美科學教育中佔有一席之地，該公司發明齒輪積木、電學積木、氣動積木…等科學積木，吸引全球舉足輕重之教育品牌，如德國KOSMOS、日本GAKKEN、美國Thames&KOSMOS、法國BUKI等知名品牌使用，成為其全球夥伴。而在生產線上，智高採用活化細胞生產、自動併單領料，提高生產效率，並以小量客製化的生產，提高客戶滿意度。

近年在疫情險峻的情況下，影響許多企業的營運狀況，智高實業更在門市端受到前所未有的衝擊，但也因此加速其電商市場的成長。智高進一步表示，該公司今年與蝦皮購物、YAHOO購物中心等電商平台合作，除上架熱賣商品外，更在社群平台上推出「線上直播教學課程」服務，拉近顧客與品牌間的距離。15年來，智高每年固定舉辦的「世界機關大賽」也順勢於今年改以評審作品影片的「影片賽」，讓海內外熱衷機關王賽事的師生有機會展示自己的作品，並留下珍貴的影像紀錄。

#1206 AI人工智慧積木組，不僅能了解影像辨識、訓練主控盒做影像分類、物件偵測的AI功能，還能透過程式語言的編寫，使模型與程式互相連動，體驗高達「20」種AI實驗模型應用。圖／業者提供

開發AI人工智慧積木 帶給小朋友最高科技的美好體驗

近年來，智高實業已成功開發出AI人工智慧積木，不僅能了解影像辨識、訓練主控盒做影像分類、物件偵測的AI功能，還能透過程式語言的編寫，使模型與程式互相連動，體驗高達「20」種AI實驗模型應用，以及五合一無人空拍編成套組，透過WIFI連接手機APP輕鬆操作，體驗體感操控、360度翻轉、循跡飛行，並且搭配HD高畫質鏡頭，捕捉空拍4K照片及錄製影片。智高表示，公司將持續精進努力，利用變化最多的積木基因，因應潮流，將最新科技「玩具化、積木化、教具化」，並期許能夠投入Meta領域，帶給小朋友最新科技的美好體驗。