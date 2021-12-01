直播主胡凱彬招網紅罔腰捐保暖毯 寒冬送暖彰化家扶

鋒面來襲入冬以來最強冷氣團來臨，直播主胡凱彬擔心彰化家扶親子受寒，特別邀請網紅罔腰一同響應愛心，讓家扶親子在冷氣團侵襲下有件保暖又可禦寒的保暖毯，此善舉得到網友們的熱情支持，短短不到一星期，就募集到285件保暖毯，大人與兒童尺寸均有，就是為了不讓家扶親子受寒，今天（１日）上午將愛心募集的保暖毯全數運送到彰化家扶，並發送給受扶家庭。

直播主胡凱彬與網紅罔腰一起號召捐贈保暖毯，今（1日）並一同將愛心保暖毯送達彰化家扶，讓彰化家扶親子寒冬暖呼呼。圖／彰化家扶提供

直播主胡凱彬說，他也是隔代教養的孩子，從小由阿嬤照顧，阿嬤一直交代他有能力就要回饋社會，今天氣溫驟降，親手送上與罔腰及所有熱情響應網友們的愛心保暖毯，而彰化家扶致贈的感謝狀則要轉送給剛離開的阿嬤，希望在天堂的阿嬤也能夠看到「我正努力遵循阿嬤對我的交代」。

直播主胡凱彬（圖右）、網紅罔腰（左）好溫暖，號召捐贈彰化家扶受扶家庭保暖毯。圖／彰化家扶提供

彰化家扶主任王震光（圖中）致贈感謝狀給直播主胡凱彬與網紅罔腰，感謝他們在寒冬冷氣團來襲時送來溫馨又保暖的愛心保暖毯。圖／彰化家扶提供

網紅罔腰並表示，當得知胡凱彬提出要為家扶親子募集保暖毯時，除了立刻響應外，更透過直播跟網友告知，我們會在冷氣團來襲前親自將保暖毯送達彰化家扶，此消息一發佈網友們立馬紛紛響應，非常感謝大家的愛心。

彰化家扶主任王震光說，入冬冷氣團來襲，非常感謝直播主胡凱彬的愛心，今年因為疫情關係農曆年義賣燈籠受挫，捐款箱更是屢屢遭竊，感謝凱彬當時得知後，率領團隊前來員林服務處與彰化市義賣現場直播幫忙義賣燈籠，賣出近3000個燈籠，可見凱彬人氣很旺，網友們都很支持，更感謝凱彬這次號召網友響應保暖毯，也感謝人氣一樣紅不讓的罔腰，不僅一起公益響應捐保暖毯，還與凱彬團隊一同親自把保暖毯送達家扶，同時也呼籲社會大眾發揮愛心響應家扶基金會「數位捐款助貧童，愛心更無ㄒㄧㄢˋ」，一起挹注投資家扶兒，共創無窮世代。

彰化家扶捐款專線：04-7569336，捐款帳號：00271389。