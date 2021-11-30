永達保經二連霸 榮獲微型保險「保險輔助人組」第一名

金融監督管理委員會保險局於11月30日舉辦「110年度保險業配合政策推動各項業務及保險績優暨公平待客原則評核得獎業者頒獎典禮」，永達保險經紀人獲得2021年度微型保險競賽-保險輔助人組第一名之榮耀，由金融監督管理委員會主委黃天牧頒發獎座，永達陳慶鴻總經理代表授獎。

永達保經自2020年啟動微型保險計劃，支持政府推動微型保險政策，協助擴大社會安全網。2021年分別贊助新竹縣以及台中市政府辦理微型保險專案，受惠對象為低收入家庭15-75歲民眾，臺中市大里區2,732人，以及新竹縣2,867人，合計人數5,599人，共贊助超過110萬元保費。

全省各縣市都存在許多低收入弱勢家庭，因為經濟能力受限，無力購買保險。金管會表示，微型保單今年9月底投保人數達54萬9912人，較去年同期的43萬296人，年増27.8%；鼓勵國內保險業者推動微型保險，讓微型保險覆蓋率能夠再提高，利用分散風險特性，彌補社會保險不足，以實現普惠金融。

永達陳慶鴻總經理表示，全球經濟受疫情影響，有不少人面臨事業倒閉、失去工作…等，經濟頓時陷入困境，二年前永達啟動微型保險專案計劃，捐助微型保險經費，提供低收入弱勢家庭享有基本的意外身故及意外失能保障，在面對意外風險時，能獲得基本保障發揮保險價值，成為弱勢族群的堅實後盾。永達協助投保人數相較去年增加194人，投入經費也增加，永達善盡對台灣的企業社會責任與回饋，抛磚引玉將更多的弱勢朋友納入社會安全網的保護傘之下。