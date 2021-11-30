台達捐建那瑪夏民權國小 獲LEED零能耗認證

成為亞洲首座LEED零能耗校園

台達於臺灣「莫拉克風災」後協助重建的高雄那瑪夏民權國小，今（30）日於美國綠建築委員會（the U.S. Green Building Council，USGBC）在深圳主辦的「邁向2060碳中和，賦能零碳社區與城市」高峰論壇暨頒獎儀式中獲頒發LEED 零能耗（Zero Energy）證書，成為亞洲首座LEED零能耗認證的綠色校園。那瑪夏民權國小啟用十餘年來，學生人數回流且倍增，但隨著台達投入相關先進設備，如透過儲能系統將日間多餘的太陽能儲存以供夜間照明和資訊設備使用，用電密集度仍不斷下降，過去已有連續三年達成淨零能耗的紀錄。

台達電子文教基金會執行長張楊乾表示，台達創立至今滿50周年，今年展開一系列「節用厚生」倡議，「節用」指對能源的珍惜，「厚生」則是厚待萬物與環境，本次獲認證的那瑪夏民權國小即是節用倡議之一。那瑪夏民權國小運用許多順應當地氣候的被動式節能設計，活用山上充足日照裝設太陽能發電系統，更配合台達建置的能源管理系統及先進儲能設備，整合創能、儲能和能源管理多重功能，提升再生能源的使用與部落防災韌性。

那瑪夏民權國小是2009年莫拉克風災後，由台達及台達基金會共同協助重建的災區小學，並委由九典建築事務所郭英釗建築師設計監造，落成時即獲得台灣EEWH鑽石級綠建築的認證，今年2月更取得LEED既有建築白金級認證。該校自2020年8月起統計一整年的實際資料，再生能源發電量為21,503度電，超過總耗能21,323度電，由台達同仁整理認證申請文件，並通過USGBC嚴謹審核，成為亞洲第一個取得LEED零能耗認證的校園。此外，民權國小許多綠建築的防災設計，更是氣候變遷調適作為的具體展現，建築啟用至今，除作教學用途外已在土石流警報期間收容6,500人次當地村民，達成「離災不離村」的目標。那瑪夏民權國小作為減緩與調適的案例，自2014年以來也多次由台達基金會帶進聯合國氣候會議周邊會議作案例發表，並曾在巴黎大皇宮等地作巡迴展示，獲得國際意見領袖熱烈的迴響。在今年COP26格拉斯哥氣候會議上，台達基金會亦在闡述淨零交通及建築的周邊會議中，以該校作為建築領域的代表案例，具體呼應大會對於1.5℃目標的承諾。

台達積極落實「環保 節能 愛地球」的經營使命，從核心競爭力中運用產品、廠區與綠建築三個面向實踐節能減碳。綠建築方面，至今已在全球打造29棟綠色廠辦及學術捐建的綠建築，以及2座高效率的綠色資料中心。台達於2020年度全球獲得認證的綠建築合計節電量達1,848萬度，相當於減少11,685噸碳排放。而台達樓宇自動化解決方案運用物聯網、邊緣運算、傳感等技術，將建築設備管理、智慧安防、門禁、智慧照明、能源管理、空氣品質監測等整合於跨地域、跨系統的智慧樓宇管理平臺，協助建築節能並提升能源管理效率，以科技幫助減緩氣候變遷帶來的環境衝擊。