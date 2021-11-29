2021部落小鷹回娘家 活動精彩並推出超值好禮三重送

「2021 部落小鷹回娘家」於昨(28)日假華山 1914 文化創意產業園區圓滿落幕，推出四大主題「原創優選市集」、「原風太陽大舞台」，「原住民族經濟發展論壇」以及「原產豐收成果 列車」，匯聚原住民族委員會經濟產業發展4年計畫各項豐碩成果。過去4年全台灣經過原民會輔導與行銷上百家業者品牌與單位，致力打造出眾多精彩活動。

今年原住民族委員會擴大舉辦「部落小鷹回娘家」活動，邀集文創、美食、音樂與旅遊四大產業優秀業者共聚一堂，共同將原民優質產業呈現在國人面前，包含華山劇場、中 4A 倉庫、中 4B 倉庫以及華山光點電影院等，民眾周末前往華山可見超過 50 攤原民優質商品。

除了戶外豐富市集以及室內各項成果展覽，兩天大舞台由國內知名原住民族藝人舒米恩、王宏恩、Boxing、戴曉君等 16 組表演團體熱情演出。而中 4B 倉庫2 樓舉辦原住民族經濟發展論壇也有多元主題深度討論各項議題，吸引喜愛原住民族文化的目光。

原風太陽大舞台多組原住民族歌手熱力開唱。圖／原民會提供

原民會表示，原民會為推廣原住民族產業發展，自 2017 年起每年年底舉辦「部落小鷹歲末家年華」，今年活動更突破以往規模舉辦「2021 部落小鷹回娘家」，讓民眾透過活動能體會原民文化與產業獨特與多樣性，活動更將推出超值好禮三重送，民眾有機會將 Switch、Apple Watch 帶回家。

小鷹回娘家活動推出 i原券及五倍券多項優惠，還有好禮三重送。圖／原民會提供

期望未來活動能一年比一年還要熱鬧，成為全台的指標性活動，更邀請民眾持五倍券，或幸運抽中 i 原券國人們，一起來到部落小鷹回娘家現場，共同支持原民優質的商品。詳情可洽詢「看見‧太陽」FB 粉絲 www.facebook.com/explorethesun，或「看見‧太陽」官網：https://www.explorethesun.tw/