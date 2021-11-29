SGS榮獲GCSA永續報告書金獎

SGS一直保持著ESG永續先驅者的地位，於2021年11月17日再度獲得GCSA (Global Corporate Sustainability Awards)的認可，榮獲全球永續報告書(Sustainability Reporting ) 金獎，該獎項表彰SGS為公開透明且可信賴永續發展的公司，在永續的路上做為專業密集型知識服務的提供者，以其自身的驅動力讓全球看見SGS在永續發展的雄心。

本著過往永續拓荒者的精神，SGS深耕ESG的腳步從未停歇，於國際上連連獲獎，備受肯定。2021年更連續第八年榮獲DJSI道瓊永續指數世界及歐洲成分股的產業領導者地位，以策略發展、戰略規劃引領組織不斷往永續、數位化及優化營運效率前行。在台灣，SGS鼓勵各事業群擴大協助客戶ESG的相關服務，除大力推展ISO 50001及ISO 46001等ESG系列管理系統之驗證服務，今年(2021)也在新竹成立氣體分析及研發中心，聚焦半導體氣體品質服務及增設測試實驗室，協助台灣IC產業精益求精。

此次“全球企業可持續發展獎”（GCSA）頒獎典禮假圓山大飯店舉行，SGS台灣區副總裁黃世忠代表領獎，並表示：SGS歷年來也為鼓勵中小企業往ESG發展，亦頒發多種獎項給台灣企業，為的就是鼓勵台灣企業在永續的優異表現被看見，如：一路以來陪伴歐萊德由小公司成為綠巨人，其最早由碳足跡驗證開始，SGS也不斷在綠色驗證的新知服務上提供強力的後盾，協助歐萊德完成77全品項產品與組織碳中和確證。其以綠色設計思考，善用再生能資源、自願性減量，引領產業提高環保標準，整合上中下游產業形成綠色供應鏈，運用 Eco-friendly 材質，透過創新成功轉型，塑造綠色品牌、綠色生產、綠色工廠、綠色產品形象行銷全球40餘國，勇於創新與發明，曾授予CSR 中小企業卓越獎；也在智原科技成為全球第一家以ASIC設計服務公司之名登錄氣候相關財務揭露建議（TCFD）官網，以及從證基會公告的「上市公司治理評鑑」末段班成功躍昇為前段班（名列前6% ~ 20%）時，頒發其品質卓越案例獎；亦在聯新國際醫院(神經醫學中心) 搶救腦中風黃金時間建立的聯新綠色通道，大幅提升病人運送時效性，病人自外院送達只要 30分鐘 (中位數)，優於國際標準，為病人省下 96 分鐘，有效降低因延遲時間而造成大腦老化之程度，頒發知識管理標竿案例獎；及授予戮力投入水資源管理的日月光ISO 46001證書，驗證其由用水大戶成為節能企業。SGS也將以ESG之最佳夥伴之姿持續協助台灣企業於永續旅程開創新局。

GCSA獎項為國際企業的公司治理訊息披露提供了定性和定量的幫助，藉由選拔提升企業對永續性原則與實踐的認識及認可對實現永續發展企業所付出的心力，並追求達到與世界標準一致水平及對永續議題持續的關注。不但鼓勵國際企業邁向永續發展目標，也進一步為永續發展、友善環境和社會正義做出明確的貢獻。