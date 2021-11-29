國際同濟會舉辦大手牽小手逛賣場兒童圓夢計畫活動

由國際同濟會台灣總會中C區主辦，主席許永昌、同一鑫會會長鄭雅任、文教會會長邱玉習承辦、中C區各分會協辦，衛生福利部中區兒童之家協辦，於昨(28)日星期日假台中市家樂福文心店舉辦「兒童圓夢計畫」大手牽小手逛賣場活動。

國際同濟會臺灣總會表示，希望透過此計畫活動，讓弱勢孩童在活動中，感受年底即將到來的佳節歡愉的氣氛，經由國際同濟會臺灣總會中C區精心策劃的活動安排，以寓教於樂的方式，讓兒童感受到社會上給予的愛與關懷，孩子藉由活動展露笑容渡過歡樂的一天；同濟會宗旨：發揮同濟精神，照顧兒童第一優先、點亮兒童的未來！

臺灣國際同濟會中C區主席許永昌。

臺灣國際同濟會中C區主席許永昌表示，在他上任前就有一個想法，能讓腦性麻痺、單親家庭或一些弱勢團體來圓他們的夢想。承辦的分會非常用心，開了三次的籌備會議，找尋兒童之家，選擇可以歡樂購物的大賣場，經過多番努力，終於完滿舉辦此次兒童圓夢計畫的活動。

臺灣國際同濟會中C區同一鑫會會長鄭雅任。

臺灣國際同濟會中C區同一鑫會鄭雅任會長指出，很開心能承辦這麼有義意的活動，原本怕志工數量不夠，我們原本要徵求60人志工，結果近100人的同濟志工前來幫忙，真的很另人感動，隱藏在社會角落需要幫助的弱勢孩童，都需要透過善的力量，讓這個社會更美好。

臺灣國際同濟會中C區文教會會長邱玉習。

臺灣國際同濟會中C區文教會邱玉習會長表示，國際同濟會是以照顧兒童為優先，兒童是未來國家社會的棟樑，此次的活動是集合國際同濟會中C區各會的力量結合的一場公益活動，看著孩童在活動中開心的表情，大人們更是開心，也感謝民間企業的支持，讓我們此次活動圓滿順利。

大人協助兒童，以一位孩童搭配一位國際同濟會志工進行採購。

當天活動首先由兒童舞蹈團開場表演，及安排有獎徵答的方式和孩童進行互動，讓大小朋友都開心！逛賣場活動是在文心家樂福舉辦，大人協助兒童，以一位孩童搭配一位國際同濟會志工進行採購，結束後由帶隊兒童之家老師及社工，將孩童帶至麥當勞用餐，在歡樂氣氛下，帶著同濟志工滿滿的祝福回家！