讓浪浪也能過好冬 魚中魚「募糧不斷愛．浪愛不斷食」開跑

立冬後，象徵冬季正式開始，為了讓流浪動物也能好過冬，國內水族寵物業者魚中魚在每年的聖誕節前，於全台門市推出「募糧不斷愛．浪愛不斷食」犬貓罐頭愛心認捐活動。魚中魚表示，去年在五千多位愛心民眾的熱烈響應下，我們一共募集了超過10棟101大樓這麼高的罐頭，讓將近10萬隻的流浪貓狗可以飽餐一頓。而今年認捐罐頭已累計達6萬罐，期盼在12月20日活動截止前能突破10萬罐，讓弱勢浪浪們在冷冷的天氣中也能感受人們的溫暖。

魚中魚表示，近年來，民眾對於寵物照護的議題愈發重視，魚中魚對於環保及關懷流浪動物也扛起動物保護及動物福利的社會責任。近年來與ARTT台灣動物支援小組已經募集超過10萬罐犬貓罐頭，協助弱勢貓狗收容園區2萬隻以上的犬貓受惠。今年的募糧活動從11月16日開始至12月20日，全台魚中魚門市都會加入募糧活動。此外，魚中魚也持續倡導終養不棄養，成立犬貓送養小站，九年來已經超過兩千隻毛小孩得到妥善的照顧，同時也設立了水族爬蟲收容小站，為牠們尋找一個避風港。

魚中魚持續倡導終養不棄養，成立犬貓送養小站，九年來已經超過兩千隻毛小孩得到妥善的照顧，同時也設立了水族爬蟲收容小站，為牠們尋找一個避風港。圖／魚中魚提供

隨著秋冬冷空氣一波波移入，間歇性的回暖又變冷將成為常態，面對冬季少動多吃的毛孩照顧，魚中魚說，像是貓咪平日就少喝水，冬天時體內保養首推多喝水，特別是流動的水，能增加犬、貓喝水的慾望；魚中魚則推薦GEX 愛貓飲水器，門市現正推出百元折抵再送替換濾芯活動。而平時外出玩耍後或散步回家前，魚中魚提醒，也要防疫警戒不降級，記得幫毛孩先用乾洗巾擦拭腳底與身體等容易沾附汙垢的地方，才能開心玩耍、乾淨回家；在清潔方面，目前寬達立乾洗巾有推出買一送一優惠，深受毛家長喜愛的東方森草沐浴乳也有送提袋與吸水毛巾等好康。

喜歡宅在家的朋友，魚中魚也有紓壓好方法，像是空間小、美觀大方，無須再加裝過濾設備的套缸組，現正買就送GEX 納豆菌過濾棉5入，還有指定品項魚飼料買大送小。另外，冬天在家最怕水溫不穩定讓魚隻生病，水族大師迷你控溫組、各類型過濾器和濾材也都有優惠價格。

此外，年終歲末之際，魚中魚將在12/2至1/2於全省門市同步舉辦聖誕回饋特賣會，無論是保暖衣物、玩偶還是零食等各類商品通通都祭出好康優惠，凡消費滿千還有機會獲好禮iphone13或最大現金獎一百萬元。