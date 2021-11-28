教育部舉辦第一屆圖書館事業貢獻獎頒獎典禮

為圖書館的幸福舵手喝采，教育部26日舉行第一屆圖書館事業貢獻獎頒獎典禮，教育部藉由頒獎，表揚地方政府首長重視圖書館事業發展，提升圖書館館員專業形象，為我國圖書館事業朝向具競爭力之國際級優質圖書館系統，奠定堅實的基礎，對推動全國圖書館事業發展帶來歷史性及指標性的意義。

教育部自101年起委由國家圖書館每兩年舉辦1次「圖書館傑出人士貢獻獎」選拔，截至107年，4屆來累計表揚14位地方首長及18位公共圖書館主管與館員，對於近10年臺灣公共圖書館營運發展具有引領前瞻的效應。

教育部續於109年9月16日訂定《教育部圖書館事業貢獻獎實施要點》，提升至部層級獎項，延續該獎項設置之精神，將其效益擴及至各類型圖書館，設置「標竿圖書館獎」、「傑出圖書館館員獎」、「傑出圖書館主管獎」、「地方首長獎」及「特別貢獻獎」等5大獎項，每兩年辦理1次，表揚致力地方公共圖書館建設之地方首長、對健全圖書館事業營運發展或推動全民閱讀風氣具有重大且特殊貢獻之團體或個人，發揮其影響力，樹立指標性之標竿學習楷模。

本次表揚「地方首長獎」2名、「標竿圖書館獎」6名、「傑出圖書館主管獎」4名及「傑出圖書館館員獎」5名，共17名。桃園市長鄭文燦積極推動新圖書館總館建設計畫及既有館舍空間優化；臺南市長黃偉哲長推動臺南市立圖書館新總館建設及公私協力共推閱讀成績優異，分獲「地方首長獎」。

在標竿圖書館獎部分，國立公共資訊圖書館以「資訊」為核心發展創新科技服務，引領圖書館智慧服務及創新科技應用；高雄市立圖書館總館匯聚市民的閱讀祝福，行政法人化締造亮眼佳績。臺北市立圖書館西湖分館，以音樂為館藏主題，為科技新貴、莘莘學子與各年齡層居民之公共客廳及書房；新北市立北大高級中學圖書館以「書適‧閱活‧知天下」為發展理念，帶領學生從在地出發，向世界尋找答案；國立成功大學圖書館結合大學社會責任及積極落實聯合國永續發展目標，期許成為屬於城市、臺灣與世界的溫暖大學圖書館；香光尼眾佛學院圖書館訂定與推廣佛教分類法，成為世界各地佛教圖書館分類之依據，是佛學資源建置與推廣服務的重鎮。

教育部長潘文忠(中)與標竿圖書館獎得獎單位代表合影。圖／教育部提供

傑出圖書館主管獎部分，新北市立圖書館長王錦華接軌國際標準，提升服務品質並取得ISO 9001認證，擘劃新北市圖成為城市的大客廳；臺中市立圖書館首任館長張曉玲為推動「綠美圖」建設，打造以人為本的閱讀空間，建立中市圖「生活好書福」品牌，城市閱讀力指標大幅成長；南臺科技大學圖書館長楊智晶推動技專校院圖書館合作聯盟與跨校合作，推廣學位論文全文公開授權、增加臺灣學術研究在國際曝光率；國家圖書館主任李宜容勇於突破及創新，領導同仁推動博碩士論文、期刊文獻及引文索引等多項全國系統的優化和精進，並爭取全文授權，提升臺灣的學術水準和研究品質。

教育部長潘文忠（中）與傑出圖書館主管獎得獎人合影。圖／教育部提供

傑出圖書館館員獎部分，國立臺灣圖書館蔡靜怡組員將豐富的圖書行政資歷，於讀者閱覽環境之經營改善、閱讀推廣、志工協調，以及結合社會資源推廣親子共讀卓然有成；新北市立圖書館林淑芳研究助理善用服務行銷、績效管理策略與方法，為該館導入ISO 9001品質管理系統、制定中長程發展策略計畫，並擅長政策分析研究作為精進服務品質之基礎；臺南市立圖書館吳芸綾秘書站在讀者的角度精進圖書館各項貼心服務，熱愛學習新知充實服務能量；國立成功大學圖書館方靜如圖書館員為專業醫學圖書館員，首創「系統性文獻回顧研究之文獻搜尋」完整系列課程與特色教材，並與醫療專業人員合作發表系統性文獻回顧研究，促進醫學研究發展；中國鋼鐵股份有限公司圖書館孫玲俐管理師帶領團隊進行中鋼公司專業圖書館轉型服務，為該項產業提供厚實前瞻的資訊服務。