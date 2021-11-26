傑出基金『金鑽獎』回饋社會公益 助偏鄉機構

最悠久基金奬項今年匯集12家機構的愛心 落實金融x ESG

由「財團法人台北金融研究發展基金會」主辦的第二十四屆傑出基金『金鑽獎』回饋社會公益活動，匯集12家機構的愛心，共同捐贈屏東基督教醫院等5家社會企業或NPO機構，協助屏東地區提升「遠距醫療、長照接送、部落創生、社區關懷、校園傳愛」等公益項目，秉持取之於社會，用之於社會，關懷地方弱勢族群，具體落實金融x ESG理念。捐贈儀式於11月25日下午在台北金融園區公開舉行。

『金鑽獎』是台灣歷史最悠久且最具代表性的基金獎項，每屆評選結果深受國內投信投顧業界與廣大投資大眾的關注。每屆『金鑽獎』除鼓勵表現優異的傑出投信投顧從業人員外，主辦單位「財團法人台北金融研究發展基金會」也持續號召各參與單位與得獎之基金公司，共同舉辦回饋社會公益活動，如：共同基金論壇、愛心救護車/巡迴醫療車捐贈、基金志工日等活動。累積至2020年底，總計捐贈24台愛心救護車或巡迴醫療車，遍及全台8個縣市12家偏遠地區的教會醫院。

2021年隨著新冠疫情加劇，進出醫院不似以往便利，但老齡化的城鄉地區，長輩們的長照、醫療等需求仍刻不容緩，同時疫情也加大醫療資源分配不均，也影響許多人的生活、工作與教育，帶來翻天覆地的影響。疫情改變大家習以為常的生活與工作型態，『金鑽獎』主辦單位也積極思考，如何友善環境、帶給社會正面能量，尋求永續發展的新路徑，提出公益活動2.0的全新企劃。

今年『金鑽獎』回饋社會公益活動以「賦能與創生」為主軸，從「點」(教會醫院)出發，延伸至「線」，協助解決「遠距醫療、長照移動、部落創生、社區關懷、校園關懷」等面向之痛點，進而擴大涵蓋「面」，結合金融投信投顧業者、社會企業與NPO公益組織，盼能以12家教會醫院為核心，深耕地方，降低城鄉差距與醫療資源不均，創造永續的改變。

本屆包含：今周刊、非凡電視台、投信投顧公會、台北市和平扶輪社、華董世界華人工商婦女企管協會、BSI英國標準協會台灣分公司、元大投信、安聯投信、國泰投信、野村投信、富邦投信的共同響應。公益合作夥伴則以跨領域的社會企業或NPO組織為主，包含：健康聯網、健康亞洲、行動村里公益平台、台灣計程車學院協會、孔雀魚普惠科技、小樹傳愛協會等。主辦單位台北金融基金會串聯金融投信投顧業界、社會企業與NPO公益組織之力量，於金融原生下打造全新ESG生態環境，落實「金融 x ESG」理念，協助地方永續發展，共同點亮台灣成為善真美的美麗島嶼。