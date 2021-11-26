迎疫後商機 觀光局委託朝陽科大「觀光中高階人才數位轉型培訓」受好評

交通部觀光局針對觀光業中高階主管推出數位應用及疫後管理培訓課程，大受好評。圖／朝陽科大提供
交通部觀光局針對觀光業中高階主管推出數位應用及疫後管理培訓課程，大受好評。圖／朝陽科大提供

疫情趨緩，國內旅遊逐漸復甦，為了全面輔導產業因應市場變化進行數位轉型及提升國旅品質，交通部觀光局特別委託朝陽科技大學辦理「觀光產業中高階人員數位應用及疫後管理課程」。

疫後旅遊逐漸復甦，期能透過培訓課程，提升觀光產業競爭力。圖／朝陽科大提供

該課程邀請雄獅集團總經理黃信川、晶華酒店董事總經理吳偉正、台南老爺行館總經理唐伯川、KKday營銷長黃昭瑛、前花蓮縣觀光處處長唐玉書、品牌匯創辦人總監江仕超等6位重量級講者，分別於台北、新北、台中、高雄五場開講，課程以「數位應用」及「疫後管理」兩大領域，分成「疫情時代下的觀光數位傳播策略」、「社群網絡與關鍵字應用技巧」、「洞悉疫後消費模式掌握商機」、「跨界思考，疫後創新」四個主題，與觀光產業之中高階主管進行分享，針對疫後消費者心態的改變，以及面對疫情觀光業者如何突破創新，此外，本次培訓更著重於從數位工具運用著手，讓觀光產業中高階主管能夠更了解，現今電商發展蓬勃下，該如何運用新興媒體的特行，達到營銷的目的。

朝陽科大推廣教育處副處長徐雪芳表示，由於臺灣這2年防疫有成，觀光名聲在國際間獲得好評，加上交通部觀光局啟動防疫旅遊、安心旅遊，以及補助旅遊業者組團等振興策略，都讓之前受疫情重創的觀光業出現曙光。本次觀光產業中高階人員數位應用及疫後管理課程，原預計辦理北、中、南共4場，每場40人，沒想到報名相當踴躍，一開放報名就超過300位，因此額外增開一場，包括旅宿業及旅行業均有多位高階主管及負責人搶先報名，大受好評。其中，福容大飯店更是派出了多位駐店總經理參與課程，期望透過本次課程學習數位資源的運用以及疫後的管理與創新發想，提升觀光產業人才競爭力，突破疫情重圍。

文 許俊揚

工商時報