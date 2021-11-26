迎疫後商機 觀光局委託朝陽科大「觀光中高階人才數位轉型培訓」受好評

疫情趨緩，國內旅遊逐漸復甦，為了全面輔導產業因應市場變化進行數位轉型及提升國旅品質，交通部觀光局特別委託朝陽科技大學辦理「觀光產業中高階人員數位應用及疫後管理課程」。

疫後旅遊逐漸復甦，期能透過培訓課程，提升觀光產業競爭力。圖／朝陽科大提供

該課程邀請雄獅集團總經理黃信川、晶華酒店董事總經理吳偉正、台南老爺行館總經理唐伯川、KKday營銷長黃昭瑛、前花蓮縣觀光處處長唐玉書、品牌匯創辦人總監江仕超等6位重量級講者，分別於台北、新北、台中、高雄五場開講，課程以「數位應用」及「疫後管理」兩大領域，分成「疫情時代下的觀光數位傳播策略」、「社群網絡與關鍵字應用技巧」、「洞悉疫後消費模式掌握商機」、「跨界思考，疫後創新」四個主題，與觀光產業之中高階主管進行分享，針對疫後消費者心態的改變，以及面對疫情觀光業者如何突破創新，此外，本次培訓更著重於從數位工具運用著手，讓觀光產業中高階主管能夠更了解，現今電商發展蓬勃下，該如何運用新興媒體的特行，達到營銷的目的。

朝陽科大推廣教育處副處長徐雪芳表示，由於臺灣這2年防疫有成，觀光名聲在國際間獲得好評，加上交通部觀光局啟動防疫旅遊、安心旅遊，以及補助旅遊業者組團等振興策略，都讓之前受疫情重創的觀光業出現曙光。本次觀光產業中高階人員數位應用及疫後管理課程，原預計辦理北、中、南共4場，每場40人，沒想到報名相當踴躍，一開放報名就超過300位，因此額外增開一場，包括旅宿業及旅行業均有多位高階主管及負責人搶先報名，大受好評。其中，福容大飯店更是派出了多位駐店總經理參與課程，期望透過本次課程學習數位資源的運用以及疫後的管理與創新發想，提升觀光產業人才競爭力，突破疫情重圍。