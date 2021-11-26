台灣軟實力再現!百大品牌企業家齊聚發光

華品文化與華品影視傳媒於今(26)日在台北君悅飯店共同舉辦2021年第三屆「台灣百大品牌故事暨最具影響力品牌」頒奬典禮，董事長林玉卿表示，此奬項主要表揚企業創辦人對於「夢想」的堅持與做「品牌」的努力，分別以「最具品牌影響力、正向人文故事、企業以人為本」三大項目評比，希望透過每一位得獎企業的故事，為社會注入一股正能量，而獲獎廠商能夠從超過四千家企業中脫穎而出，可謂是中小企業的中堅楷模。

前台灣省政府主席趙守博(左)親臨現場向林玉卿董事長祝賀並擔任頒獎人(圖下)。

林董事長強調，在台灣這塊土地上有許多默默打拼耕耘的企業家，許多人都只是看見成功企業的光鮮亮麗外表，卻忽略了他們在成功之前所走過的心路歷程，殊知他們背後隱藏多少年的艱難心酸才有如今的成就!現場邀請到台北市副市長黃珊珊、前台灣省政府主席趙守博、生技公會理事長王孝慈、君詮國際法律事務所律師王景暘、金豐企業管理顧問董事長董峰豪、化石先生品牌總監陳淑娟、尚群室內裝修設計張佩如一起擔任活動的頒獎嘉賓。

生技公會理事長王孝慈(右四)亦親臨現場擔任頒獎人。

與會的黃珊珊副市長致詞說，台灣不缺人才但是缺舞台，台北市政府也一直積極的為青創業打造平台，未來希望與華品文化共同為創業者打造舞台，將台灣的品牌讓全世界看見。前台灣省政府主席趙守博表示，品牌對企業非常重要，希望華品文化能繼續以愛為出發，帶領更多的品牌走入國際。生技公會理事長王孝慈說，人間有愛是非常重要的理念，華品文化是再塑台灣的文化，也是再塑中華的文化，會場也設置了一個大型品牌簽名板，讓得獎企業簽名、記錄歷史一刻!開場並邀請音樂家鋼琴手愛德華彈奏「我們有過一段時光」，及知名歌手李冠群演唱「心中有夢」一曲，鼓舞現場氣氛、帶起每個人的夢想信念起飛。

展望未來，林玉卿說，華品文化與華品影視傳媒結合圖書平面及電子媒體，除了既有的書籍出版、發展網路電視頻道，更將積極與日本、香港電商平台合作，協助台灣中小企業品牌走進兩岸四地，今年更已成立「台灣人間有愛中小企業互助協會」，以「積善之家必有餘慶」為信念，舉辦「人間有愛兒少文學獎」、「人間有愛傳善獎」，攜手中小企業一起做公益關懷弱勢，鼓勵青少年投入文學創作，找到自我價值與成就，推動善的循環。 第三屆「台灣百大品牌故事暨最具影響力品牌」得奬業者包括台灣創富管理顧問、高鳴數學、南昌法律事務所、宗泰行、區塊·尼哥、時間投顧、盈馨國際、崔洛曲有限公司、森晨貿易、拾食樸餐廳、護佳國際生醫、美麗人生連鎖藥局、金石建設、好築設計、簡兆芝室內裝修設計、崴倫建材工程、中信房仲阿維、雲芝聯合鑑定顧問、朱龍祥律師事務所..等超過40家優秀企業，更多影片及資訊詳情可逕上YOUTUBE搜尋「華品影視國際傳媒平台 HPVM TV」。