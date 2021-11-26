「映像。臺北城」重現百年經典建築風華

臺北市中山堂管理所與潘興華建築師共同辦理「映像。臺北城—百年經典建築影像展」，於110年11月24日(週三)盛大開展，透過潘建築師精心考據，數位重建20座現今已不復存在之臺北城經典建築，想一睹全臺第一家百貨公司—菊元百貨、日治時期全臺最豪華旅店—鐵道飯店的風采嗎？110年11月24日(週三)至111年1月2日(週日)於中山堂二樓展覽室暨迴廊免費參觀！

「映像。臺北城-百年經典建築影像展」策展人潘興華建築師透過嚴格考據及電腦數位影像科技，一點一滴將不存在的建築重建回來。圖/謝易晏

傳統的建築欣賞，若非現有實物，則只能從圖紙、相片、和有限文資來知其梗概。但這種觀覽方式有其侷限，即觀賞者容易被專業圖說混淆，或被既有的模糊相片所困擾，因而欠缺臨場感而難以引起任何共鳴。因此，「映像。臺北城-百年經典建築影像展」針對日治時期臺北城新式建築，且當今已不存在的經典建築為主要的展示目標，重現已消逝之建築還原影像。

策展人潘建築師透過嚴格考據及電腦數位影像科技，搭配地籍圖說、空照圖及已知照片，一點一滴將不存在的建築重建回來。希望藉由高解析度的大型全彩圖像輸出，還原建築原貌，讓大家有機會了解：原來，臺北曾有過這樣的經典！展覽期間亦邀請三位重量級文史專家張哲生、王佐榮、凌宗魁老師與大家分享臺北城經典之美或背後故事，免費講座報名連結：https://www.surveycake.com/s/XRM8M 。