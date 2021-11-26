國際扶輪3482地區扶輪家庭日公益活動，日前於台北華山藝文特區舉行，這次活動的主題是「巧克力繽紛樂園」，由地區總監許鈴裕帶領，將繽紛的巧克力散播給大家! 許鈴裕夫婦、國際扶輪前社長黃其光及扶輪家庭委員會主委黃葉銘，乘坐白色馬車歡樂進場，帶來滿場歡樂氣氛!國際扶輪前社長黃其光、立委吳思瑤及元培科技大學董事長蔡雅賢等貴賓到場同賀!

許鈴裕表示，扶輪家庭日就是希望扶輪人能邀全家人到戶外走走參與公益活動，一方面做公益服務，另一方面也能讓大家更認識扶輪社。

黃葉銘談到，今天的活動就是要為大家創造一個充滿創意、活力、甜蜜、幸福的巧克力樂園，希望帶給每個家庭無限歡樂的回憶。扶輪社長期致力於社會公益服務，藉由這樣的機會，讓扶輪社友的家庭及社會大眾更認識扶輪，瞭解扶輪社長期致力許多社會公益服務。

國際扶輪3482地區扶輪家庭日公益活動，有各扶輪社的各式職業服務或美食的愛心攤位，還有舞台上扶輪社友及民間團體的才藝精彩表演，以及重頭戲Cosplay裝扮比賽，出現了國王皇后、仙杜瑞拉、正統及Q版財神爺、神力女超人、小王子、魷魚遊戲角色扮演、瑪麗蓮夢露、冰雪奇緣等，增添滿場熱鬧氣氛。 國際扶輪3482地區從七月份開始至今，接續數十場各區的捐血活動，提供民眾捐血服務累計有6千多袋以上，今日活動現場也有一台捐血車巴士進行捐血活動，公益服務攤位有緊急醫療站教大家如何急救訓練、元培科技大學為民眾做視光檢查服務、預防C肝宣導推廣、華山基金會商品義賣、親子反毒防詐騙、露德協會提供防愛滋知識、台灣紅絲帶基金會推廣、愛之希望協會義賣、促進台灣加入世界遺產活動、台灣黑熊關懷行動博物館等等。並於疫情期間與全台扶輪社共同捐贈135座正壓篩檢站、四座多功能負壓醫療帳篷，且長期致力於根除小兒麻痺、碩博士生獎學金、清寒學童捐助、偏鄉兒童教育發展、偏鄉學校資源協助等，每年的公益服務項目都超過上百件以上，協助許多弱勢單位和社會角落獲得許多幫助。